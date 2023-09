Sotheby’s dynamise le marché vietnamien de la peinture

À travers deux expositions, "Hôn xua bên la" (Âmes intemporelles : au-delà du voyage) et "Mông Viên Dông" (Orient lointain : des rêves et des poursuites), organisées à Hô Chi Minh-Ville, il est clair que Sotheby’s s’adresse au marché de l’art vietnamien.

"Chân dung cô Phuong" (Portrait de Mademoiselle Phuong) de Mai Trung Thu. Photo : VNA

La maison de vente aux enchères Sotheby’s détient les trois records des prix les plus élevés pour des peintures vietnamiennes. Il s’agit de l’œuvre Chân dung cô Phuong (Portrait de Mademoiselle Phuong) achevée en 1930 par Mai Trung Thu (1906-1980). Cette peinture a été vendue aux enchères pour 3,1 millions d’USD (plus de 72 milliards de dôngs) en avril 2021, devenant ainsi l’œuvre la plus chère de l’histoire de l’art vietnamien.

En avril dernier, le tableau Gia đinh trong vuon (Famille dans le jardin) de Lê Phô (1907-2001) a été adjugé à 2,3 millions d’USD (55 milliards de dôngs). Auparavant, son tableau Dang hinh trong vuon (La Forme dans le jardin) avait également atteint 2,28 millions d’USD (plus de 53 milliards de dôngs) lors d’enchères de Sotheby’s en avril 2022.

Ces dernières années, de nombreuses œuvres des quatre grands peintres vietnamiens voyageurs en Europe, à savoir Lê Thi Luu (1911-1988), Lê Phô, Mai Trung Thu et Vu Cao Dam (1908-2000), ont été vendues aux enchères chez Sotheby’s et d’autres maisons de vente.

Le marché de l’art vietnamien semble également très dynamique, avec la participation de nombreux collectionneurs capables financièrement d’influencer le marché.

Selon un représentant de Sotheby’s, le marché asiatique, notamment en Asie du Sud-Est, a déjà une influence internationale et joue un rôle majeur dans le développement de ce marché clé, notamment à Singapour et au Vietnam, les deux marchés les plus prometteurs.

Cet intérêt se manifeste clairement alors que Sotheby’s vient de réaliser une série d’expositions et de ventes aux enchères à Singapour en juillet dernier, établissant de nouveaux records de prix pour des chefs-d’œuvre d’Asie du Sud-Est, suivies d’une exposition de peintures "Mông Viên Đông" du 14 au 17 août à Hô Chi Minh Ville.



Grand coup de pouce

"Poursuivant la série d’événements du 50e anniversaire de Sotheby’s en Asie, nous sommes impatients de retourner au Vietnam avec notre deuxième projet d’exposition. Nous continuons notre mission de soutenir la construction d’écosystèmes artistiques et culturels locaux en présentant des chefs-d’œuvre au public vietnamien, inspirant ainsi la communauté artistique et au-delà", a affirmé Jasmine Prasetio, directrice générale de Sotheby’s Asie du Sud-Est lors de l’exposition "Mông Viên Đông".

Cet événement, a attiré plus de 5.000 visiteurs venus admirer 57 œuvres de peintres français ayant séjourné au Vietnam il y a cent ans, tels que Victor Tardieu (1870-1937), Joseph Inguimberty (1896-1971), Alix Aymé (1894-1989), Jean-Louis Paguenaud (1876-1952), des maîtres qui ont contribué à l’essor de l’art moderne vietnamien et ont formé de nombreux peintres célèbres tels que Lê Phô, Mai Trung Thu, Nguyên Phan Chanh et Nguyên Gia Tri. Il s’agissait de la deuxième exposition non commerciale de Sotheby’s dans le pays, et les prix des œuvres n’ont pas été divulgués.

"Ma préoccupation est de savoir comment améliorer l’accès à l’art pour le public vietnamien de manière durable, tant sur le plan des ressources humaines que financières", a indiqué Ace Le, directeur exécutif au Vietnam de Sotheby’s. Après les beaux-arts d’Indochine, Sotheby’s continuera de présenter des artistes contemporains, offrant ainsi au public vietnamien l’opportunité de plonger plus profondément dans le monde de l’art.

Le critique d’art Ngô Kim Khôi a déclaré : "+Mông Viên Đông+ sera un grand coup de pouce pour stimuler le marché de la peinture vietnamienne.

Auparavant, j’ai été en contact avec quatre grandes maisons de vente, et j’avais l’impression qu’elles hésitaient encore à investir sur le marché vietnamien pour de nombreuses raisons. Cependant, en voyant Sotheby’s consacrer d’importantes ressources pour des expositions de peintures indochinoises comme celle-ci, je crois qu’un changement est en cours. Les prix des peintures vietnamiennes seront à la hausse, et de nombreuses expositions de ce type verront le jour. Le public pourra admirer des œuvres inestimables”.