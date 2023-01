Son Doong parmi les 10 grottes les plus incroyables au monde, selon The Travel

Cette grotte volumineuse a été choisie comme une des destinations incontournables à découvrir par de nombreux journaux et magazines. Photo : VNA



La grotte de Son Doong dans la province de Quang Binh (Centre) a fait son nom dans la liste des 10 "grottes les plus incroyables du monde" compilée par le magazine canadien The Travel.



D’une hauteur de 200 m, d’une largeur de plus de 150 m et d’une longueur de plus de 9 km, cette grotte pourrait contenir un bloc d'immeubles new-yorkais avec des gratte-ciels de 40 étages.

La grotte de Son Doong est située dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bang, district de Bô Trach, province de Quang Binh. Elle a été explorée et étudiée pour la première fois par la British Cave Research Association (BCRA) en 2009. La grotte possède également des forêts denses, des rivières souterraines et surtout des paysages naturels sans influences anthropiques.

Le 30 avril 2013, Guinness World Record a reconnu Son Doong comme la plus grande grotte naturelle du monde. Après, le programme Good Morning America de la chaîne ABC basée aux États-Unis a diffusé une émission en direct depuis la grotte en 2015, ce qui a contribué à sa célébrité en tant que nouveau symbole du secteur touristique vietnamien.



Cette grotte volumineuse a également été choisie comme une des destinations incontournables à découvrir par de nombreux journaux et magazines tels que New York Times, Google Adwords, Tripadvisors, National Georaphic et Huffington Post, entre autres.