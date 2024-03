Sommet spécial ASEAN-Australie: Le PM Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants d’autres pays

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre avec son homologue thaïlandais Srettha Thavisin. Photo: VNA

En deux jours de participation au Sommet spécial pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie, à Melbourne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré de hauts dirigeants d’autres pays membres de l’ASEAN, du Timor Leste, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et le secrétaire général de l’ASEAN.

Lors de ces rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son désir de promouvoir la coopération sur les piliers importants de l'ASEAN et les relations entre le Vietnam et ces pays, notamment dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, de la sécurité, de la défense, de l'éducation-formation, des sciences et technologies...

Il a affirmé la volonté du Vietnam de continuer à coopérer étroitement pour construire une ASEAN solidaire et unie, renforcer la coopération intra-bloc et promouvoir la centralité de l’ASEAN dans le traitement des questions de sécurité et stratégiques dans la région.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les dirigeants des pays à envoyer des représentants au niveau ministériel pour assister au Forum sur le futur de l'ASEAN prévu le 23 avril à Hanoï.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a exprimé ses attentes concernant la visite officielle de son homologue Pham Minh Chinh en Australie, notamment pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a convenu de collaborer pour accélérer la mise en œuvre des accords des hauts dirigeants des deux pays, en particulier les résultats importants de la réunion de haut niveau entre les Bureaux politiques du Parti communiste du Vietnam et du Parti populaire révolutionnaire du Laos. Il a apprécié le soutien actif du Vietnam au Laos pour assumer la présidence tournante de l'ASEAN en 2024.

Le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah a convenu de promouvoir l'échange de visites de haut niveau, la coopération dans le domaine du Halal, espérant se rendre prochainement au Vietnam.

Le président indonésien Joko Widodo a convenu de promouvoir le commerce du riz et la coopération agricole et a proposé que le Vietnam encourage le groupe Vinfast à investir dans le domaine des véhicules électriques.

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a accepté de tenir prochainement une réunion conjointe des Cabinets des deux pays et de promouvoir les liens entre les deux économies.

Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a proposé que les deux pays coopèrent étroitement dans la production de variétés de riz, ainsi que dans le domaine de la réponse au changement climatique.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a convenu de promouvoir la mise en œuvre des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l'économie verte et de l'économie numérique...

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que les deux pays devaient se coordonner étroitement pour attirer les investissements étrangers. Il a convenu de promouvoir des visites de haut niveau...

Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a exprimé sa joie quant à la prochaine visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh dans son pays, affirmant qu'il coopérerait étroitement avec le Vietnam et les autres pays de l'ASEAN sur les questions régionales communes.

Le Premier ministre du Timor-Leste, Xanana Gusmao, a émis son souhait d'effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam et a apprécié le soutien du Vietnam à l'adhésion officielle du Timor-Leste à l'ASEAN.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a affirmé qu'il participerait au Forum sur le futur de l'ASEAN organisé au Vietnam, espérant que le Forum se tiendrait chaque année et deviendrait le principal forum pour discuter des questions liées à l'avenir de l'ASEAN./.-VNA/VI