Sommet mondial pour le développement social 2025 : le Vietnam met en avant ses succès et ses engagements

Le Vietnam a participé au deuxième Sommet mondial pour le développement social tenu du 4 au 6 novembre à Doha, au Qatar. Cet événement a réuni près de 30 chefs d’État et de gouvernement, 80 ministres, ainsi que le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU Annalena Baerbock.

Les participants ont adopté la Déclaration politique de Doha, réaffirmant leur engagement à éradiquer la pauvreté, créer des emplois et garantir une protection sociale universelle, en lien avec l’Agenda 2030 pour le développement durable.

À la tête d'une délégation vietnamienne à l'événement, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a présenté les réussites du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté (de 58,1 % à 1,3 % en 2025), de baisse du chômage (de 7 % à 2,2 %) et d’alphabétisation quasi totale.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang au deuxième Sommet mondial pour le développement social. Photo: VNA

Elle a réaffirmé que, dans la nouvelle phase de développement du pays, le Vietnam accorde la plus haute priorité à la protection sociale, mobilisant toutes les ressources pour améliorer la qualité de vie de chaque citoyen.

Elle a proposé trois orientations : renforcer la coopération internationale inclusive, notamment la coopération Sud-Sud et tripartite, afin de lier les stratégies nationales aux objectifs mondiaux de développement ; innover le modèle de croissance par la transformation numérique, en développant les services publics en ligne dans la santé, l’éducation et la protection sociale, associés à la formation de personnel qualifié ; mobiliser des financements durables grâce à la création de fonds nationaux de développement social, soutenus par les organisations internationales et le secteur privé.

Elle a affirmé la volonté du Vietnam de rester un partenaire actif et responsable au service d’un avenir durable et inclusif pour tous.

En marge du sommet, le 5 novembre, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a rencontré le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce du Bhoutan, D. N. Dhungyel, le ministre délégué au Commerce extérieur du Qatar, Ahmed bin Mohammed Al-Sayed, ainsi qu’avec Tariq Alhamad, vice-ministre chargé des relations internationales au ministère des Ressources humaines et du Développement social d’Arabie saoudite. -VNA/VI