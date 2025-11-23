Sommet du G20 : Le PM Pham Minh Chinh propose trois garanties stratégiques pour la croissance inclusive

Le Vietnam est prêt à coopérer de manière positive, égalitaire et mutuellement bénéfique avec le G20 et la communauté internationale pour un monde pacifique, civilisé, prospère et inclusif, « sans laisser personne de côté », afin que tous puissent bénéficier des fruits du développement et d’une intégration internationale profonde et efficace.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors du Sommet du Groupe des vingt (G20) qui s'est ouvert le matin du 22 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Pham Minh Chinh a souligné que le monde traverse des changements profonds et inédits, et que la gouvernance mondiale devait désormais s'orienter vers : la paix, la stabilité et le développement inclusif comme objectif central ; le respect, l'égalité, le bénéfice mutuel et le droit international comme principes fondamentaux ; et une approche globale, intersectorielle et centrée sur l'humain comme fil conducteur. Adoptant la devise « solidarité pour la force – coopération pour le bénéfice – dialogue pour la confiance ».

Le chef du gouvernement vietnamien a présenté ses trois garanties stratégiques pour stimuler une croissance durable et inclusive. Premièrement, le Premier ministre a proposé que le G20 soit le pionnier dans l'établissement d'un mécanisme de coopération internationale fondé sur le respect mutuel, afin d'assurer la stabilité pour le développement dans les relations internationales, la politique mondiale et la macroéconomie globale.

Il a appelé le G20 à coordonner les politiques pour prévenir les risques systémiques, désamorcer les conflits, réduire les barrières commerciales, minimiser la fragmentation des chaînes d'approvisionnement et faire progresser les initiatives de conversion de la dette.

Deuxièmement, il est nécessaire d'assurer un système commercial multilatéral basé sur des règles, avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en son centre, ainsi qu'un système financier mondial équilibré et transparent.

Le Premier ministre a exhorté le G20 à intensifier la coopération pour éviter la politisation de la science et du commerce, à soutenir les pays en développement avec des politiques commerciales équitables, à réformer l'OMC pour la rendre plus efficace, et à améliorer l'accès équitable à la science, à la technologie et au financement du développement. Troisièmement, le Vietnam a appelé à une gouvernance mondiale flexible et efficace pour créer un écosystème de développement robuste à l'ère des transitions numérique et verte.

Séance plénière du Sommet du G20. Photo: VNA

Le Premier ministre a exhorté le G20 et les mécanismes multilatéraux à renforcer le dialogue, à élaborer un cadre de gouvernance mondiale qui harmonise l'économie, la société et l'environnement, et à promouvoir la coopération sur des questions clés telles que l'intelligence artificielle, le changement climatique et la prévention des catastrophes.

Lors de la première journée de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également participé à deux sessions de débat cruciales sur les thèmes du « Développement économique durable et inclusif – ne laisser personne de côté » et des « Contributions du G20 à un monde résilient ». -VNA/VI