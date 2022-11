Solidarité internationale pour la paix, la coopération et le développement durable

Le président du Comité de la paix du Vietnam, Uông Chu Luu a souligné que la prochaine 22ème assemblée du Conseil mondial de la paix (CMP) serait une occasion pour présenter l’image du pays et de l’homme du Vietnam dans la nouvelle période de rénovation.

Le Vietnam a été choisi par le CMP pour accueillir du 21 au 27 novembre son 22ème assemblée grâce à son rôle reconnu en tant que l'un des pays fondateurs et d'un membre actif du CMP, a déclaré Uông Chu Luu lors d’une interview accordée récemment aux médias.

Le Vietnam est un pays paisible, stable, en voie de renouveau, d'intégration et de développement. Les Vietnamiens sont patriotes, amicaux, hospitaliers et épris de paix, a déclaré Uông Chu Luu.

Après 35 ans de mise en oeuvre du Renouveau, le Vietnam a obtenu des réalisations importantes dans tous les domaines. Il est l’un des rares pays à maîtriser avec succès la pandémie du COVID-19. Sur le plan socioéconomique, ces deux dernières années, le Vietnam a encore connu une croissance malgré le ralentissement mondial. C'est pour la raison que le CMP a choisi le Vietnam pour accueillir son 22ème assemblée, a souligné le responsable vietnamien.

La 22ème Assemblée du CMP permettra au Vietnam à présenter aux amis internationaux sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération pour le développement, de multilatéralisation et de diversification. Le Vietnam souhaite être un membre actif de la communauté international et être ami de tous les pays et partenaires sur la base des principes de non-intevention dans les affaires intérieures, de respect de l’indépendance, de l’autonomie des autres pays, a-t-il ajouté.

Le président du Comité de la paix du Vietnam, Uông Chu Luu. Photo: VNA

Le Vietnam souhaite profiter cette occasion pour exprimer sa reconnaissance aux amis internationaux pour leur soutien accordé au peuple vietnamien lors de sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationale et l’œuvre d’aujourd’hui de rénovation, d’édification, de défense et de développement national.

Pour le peuple vietnamien, la 22ème Assemblée du CMP sera également une bonne occasion pour améliorer la conscience de tout le peuple, notamment les jeunes, sur le rôle et la valeur de la paix. Préserver et promouvoir la paix est le devoir de chacun. Ainsi, le message vietnamien à la 22ème Assemblée du CMP est « promouvoir la solidarité internationale, s’unir et agir pour la paix, la coopération et le développement durable », a indiqué Uông Chu Luu. -VNA/VI