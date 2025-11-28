Solidarité internationale avec les régions sinistrées du Vietnam

Au 27 novembre, le Vietnam a reçu environ 16 millions de dollars d'aide internationale pour faire face aux conséquences des pluies et inondations dévastatrices. Photo: VNA



Le Vietnam a reçu à ce jour environ 16 millions de dollars d'aide internationale pour faire face aux conséquences des pluies et inondations dévastatrices qui ont frappé plusieurs régions du pays, a annoncé le 27 novembre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, la porte-parole a expliqué qu'en raison des pluies et inondations historiques, ainsi que d'autres catastrophes naturelles récentes, de nombreuses régions du Vietnam ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles.

Face à cette situation difficile, la communauté internationale a fourni un soutien financier important, ainsi que des biens et équipements essentiels, qui seront distribués directement aux zones sinistrées et aux populations les plus vulnérables.

Pham Thu Hang a également souligné les gestes émouvants observés ces derniers jours, avec de nombreux amis étrangers et touristes venus aux côtés des habitants et des autorités locales pour apporter aide et réconfort aux populations en difficulté.

Elle a souligné que ce soutien a non seulement été crucial pour le redressement, mais qu'il témoigne également du fort esprit de solidarité internationale et d'unité mondiale qui a permis au Vietnam de surmonter rapidement les difficultés engendrées par les catastrophes naturelles.Le gouvernement et le peuple vietnamiens expriment leur sincère gratitude pour l'aide précieuse et opportune apportée par la communauté internationale, a-t-elle réaffirmé.-VNA/VI