Solidarité et partage : Le message d'unité du Noël vietnamien

À l’occasion de Noël 2025, l’ambiance festive qui s’empare des rues et des églises du Vietnam témoigne de la vitalité de la vie religieuse et de la politique constante de l’État en faveur de la liberté de croyance et de religion.

Initialement réservé à la communauté chrétienne, Noël est devenu au Vietnam une fête populaire attirant un large public, catholique ou non. Cette année, les grands lieux de culte de Hanoï, telles que la Cathédrale Saint-Joseph ou l’église Cua Bac, ont été le théâtre d’activités intenses, attirant une foule nombreuse venue admirer les crèches et les illuminations.

Le pays compte aujourd'hui plus de 7 millions de catholiques, soit environ 7 % de la population. Dans le cadre du processus de Renouveau, l'État vietnamien applique une politique de grande union nationale, respectant et garantissant le droit à la liberté de croyance et de religion. Ce cadre légal permet aux 27 diocèses et aux milliers de dignitaires d'exercer leurs activités de manière stable et dynamique.

Nguyen Van Thanh, membre du Présidium et chef de la Commission des affaires ethniques et religieuses du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a affirmé que le Parti, l’État et le Front de la Patrie du Vietnam considèrent toujours la gestion harmonieuse des relations entre l’appartenance ethnique et la religion, dans le cadre de la grande union nationale de la nouvelle ère, comme une tâche stratégique. Celle-ci vise à assurer la mise en œuvre de politiques d’égalité, de solidarité, de respect et d’entraide en faveur du développement entre les groupes ethniques, ainsi qu’à garantir la liberté de croyance et de religion pour le peuple et pour tous.

À l’occasion de Noël 2025, des dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam ont rendu visite aux communautés catholiques dans plusieurs localités, leur souhaitant un Noël paisible et heureux. Ils ont réaffirmé la politique de grande union nationale et encouragé les fidèles à continuer de vivre selon le principe « bon chrétien, bon citoyen ».

À Hue, l'ambiance est particulièrement animée. Les églises emblématiques, telles que la cathédrale de Phu Cam et l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours (église rédemptoriste), se sont transformées en pôles d'attraction culturels et spirituels. Lors d'une visite à l'archidiocèse de Hue, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les contributions des catholiques au développement socio-économique et à la grande union nationale, notamment par leur soutien aux victimes des récentes inondations.

Un événement marquant de cette saison 2025 a été la visite d'une délégation du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam à l'Archevêché de Hue. Cette rencontre entre les deux plus grandes religions illustre un esprit de respect mutuel et de cohabitation harmonieuse. Les responsables religieux ont réaffirmé leur volonté commune de servir le bien-être social et de contribuer à la construction d'une patrie prospère.

Ces célébrations de Noël ne sont pas seulement des événements festifs ; elles reflètent l’attention globale que le Parti et l’État portent à la vie spirituelle des citoyens. En facilitant l’exercice des pratiques religieuses, le Vietnam réaffirme son engagement à consolider la confiance des fidèles et à promouvoir une culture riche de sa diversité et de son unité. – VNA/VI