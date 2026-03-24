SOGNO NIGHT : l’élégance vietnamienne sous les ors du palais Petrovski à Moscou

Le défilé "SOGNO NIGHT", conjuguant le saxophone de Quyen Thien Dac, la voix de la chanteuse Pham Thu Ha et les robes de soirée de la créatrice Nguyen Thuy Linh, s’est déroulé dans la nuit du 21 mars au palais Petrovski, à Moscou. Photo : VNA

Le défilé "SOGNO NIGHT", conjuguant le saxophone de Quyen Thien Dac, la voix de la chanteuse Pham Thu Ha et les robes de soirée de la créatrice Nguyen Thuy Linh, s’est déroulé dans la nuit du 21 mars au palais Petrovski, à Moscou. Cet événement a marqué officiellement les premiers pas de la mode vietnamienne sur la scène russe.

L’idée d’organiser ce spectacle dans ce chef-d’œuvre architectural du 18e siècle, classé au patrimoine national russe, est née d’une passion commune pour le patrimoine ancien. Témoignant d’une grande bienveillance envers le Vietnam, la direction du palais a exceptionnellement ouvert ses portes afin d’offrir cette soirée de mode aux invités russes.

La collection a dévoilé une quarantaine de robes de soirée de style royal, alliant splendeur et fluidité pour s'harmoniser avec la majesté des lieux. Photo : VNA

La collection a dévoilé une quarantaine de robes de soirée de style royal, alliant splendeur et fluidité pour s'harmoniser avec la majesté des lieux. Les créations, présentées par des mannequins russes et vietnamiens, mettaient à l'honneur le taffetas, le velours, la soie, ainsi que des détails sophistiqués en pierres précieuses incrustées sur de la mousseline transparente.



SOGNO incarne l’ambition affirmée de promouvoir la mode vietnamienne en Russie. À travers ces tenues d’inspiration européenne, la créatrice a souhaité mettre en valeur le talent et le sens esthétique du Vietnam. Selon Nguyen Thuy Linh, les Russes accordent une grande importance à l’élégance vestimentaire, rivalisant avec les grandes capitales mondiales de la mode, une vision qu’elle entend partager avec le public vietnamien.

La créatrice de mode Nguyen Thuy Linh (deuxième à gauche) avec des critiques de mode russes. Photo : VNA.

L’événement a réuni un public composé d’amateurs de mode, de critiques de mode, de représentants de magazines, d’agences événementielles et de professionnels de l’industrie du tourisme russe.

Au-delà du défilé, SOGNO NIGHT visait à fédérer la communauté créative et à renforcer les échanges culturels, tant bilatéraux qu’internationaux. Saluant la qualité de l’événement, Bulat Nurmukhanov, vice-président du Comité du tourisme de Moscou, a exprimé son souhait de voir les créateurs vietnamiens participer prochainement à la Semaine de la mode de Moscou, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération.

Sous les applaudissements, SOGNO NIGHT a tissé un lien émotionnel fort entre les deux peuples, affirmant avec élégance la place culturelle du Vietnam au "pays des bouleaux". -VNA/VI