Le secrétaire général du Parti Tô Lâm lors du sixième forum national annuel sur le développement des entreprises vietnamiennes de technologies numériques, à Hanoi, le 15 janvier. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a souligné mercredi 15 janvier la nécessité de redoubler d’efforts pour placer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de technologies numériques d’ici 2030, et de former au moins cinq grandes entreprises de technologies numériques capables de rivaliser au niveau international.

S’adressant au sixième forum national annuel sur le développement des entreprises vietnamiennes de technologies numériques organisé par le ministère de l’Information et de la Communication à Hanoi, il a souligné que dans le contexte de la mondialisation et de la quatrième révolution industrielle, la technologie numérique est devenue un moteur essentiel du développement socio-économique.

La transformation numérique n’est pas seulement une tendance inévitable mais aussi une exigence urgente pour que le Vietnam réduise l’écart de développement avec la région et le monde, a-t-il indiqué, affirmant que la transformation numérique est une stratégie à long terme pour améliorer la compétitivité nationale et renforcer la position du Vietnam sur la carte économique mondiale.

Cependant, pour atteindre ces objectifs, il faut un engagement fort du gouvernement, l’engagement des entreprises, des travailleurs et de l’ensemble de la population, a-t-il souligné.

Le leader du Parti a salué les efforts incessants et les réalisations des entreprises vietnamiennes de technologie numérique qui ont créé des produits et des solutions innovants appliqués à divers domaines, de la fabrication aux services, contribuant à alimenter la transformation numérique nationale, à améliorer la qualité de la croissance et à améliorer le niveau de vie de la population.

Le dirigeant a souligné les nombreuses limites du développement des technologies numériques et des entreprises de technologie numérique, notamment le développement inégal des régions et la faiblesse des infrastructures.

Il a souligné la nécessité pour l’industrie et les entreprises de s’efforcer d’assurer l’indépendance technologique et de développer des technologies stratégiques, qui serviront de tremplin à la construction d’une économie indépendante et autonome.

Le secrétaire général Tô Lâm a également appelé à un investissement important dans les infrastructures technologiques modernes répondant aux normes internationales pour faciliter la connectivité nationale et l’économie numérique.

Il est nécessaire de concevoir davantage de politiques pour attirer les talents dans les hautes technologies, soutenir la recherche scientifique et l’innovation, afin de renforcer les capacités nationales et de créer des entreprises de technologie numérique de niveau mondial. Le développement d’un écosystème de technologie numérique doit être accéléré, avec des liens étroits entre les entreprises, les universités, les instituts de recherche et les organisations de soutien, a-t-il déclaré.

Il est important de former et de favoriser progressivement les secteurs de l’économie numérique tels que le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique, tout en créant les conditions permettant aux entreprises de technologie numérique de développer des solutions technologiques appliquées à la gestion de l’État, d’améliorer la qualité des services publics, de promouvoir les transactions électroniques et d’accroître l’accès aux technologies de l’information pour les citoyens.

Le leader du Parti a conseillé aux entreprises de technologie numérique de se fixer des objectifs de développement ambitieux et d’améliorer continuellement la quantité et la qualité des ressources humaines.

Elles devraient renforcer la coopération avec les principales organisations et entreprises technologiques mondiales, attirer davantage d’institutions de recherche et développement au Vietnam, a-t-il recommandé, soulignant la nécessité de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes participent aux chaînes de valeur mondiales et introduisent leurs produits numériques sur les marchés internationaux.

Les entreprises vietnamiennes de technologie numérique doivent notamment faire preuve d’un consensus, d’une détermination et d’une ambition plus forts, et reconnaître qu’il ne s’agit pas seulement d’une opportunité, mais aussi d’une responsabilité pour chaque entreprise de contribuer à la réalisation des objectifs majeurs fixés par le Parti et l’État dans la résolution n°57-NQ/TW sur la réalisation des percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, a-t-il déclaré.

Elles doivent se concentrer sur le développement de produits et de services révolutionnaires qui créent une valeur réelle pour servir les intérêts de la population et de l’économie tout en répondant à la demande sur les marchés nationaux et internationaux. En outre, elles doivent tirer parti des atouts en termes de puissance intellectuelle, de ressources humaines et d’esprit d’entreprise pour contribuer au fort développement du pays dans la nouvelle ère, a-t-il ajouté.

Le chef du Parti a demandé au ministère de l’Information et de la Communication de promouvoir son rôle dans le pilotage et l’orientation du développement, la création de conditions optimales pour que les entreprises de technologie numérique prospèrent, la résolution des obstacles existants, la coordination avec les ministères, les secteurs et les localités pour élaborer des politiques visant à promouvoir l’application des technologies de pointe, l’amélioration de l’infrastructure numérique pour renforcer la compétitivité du secteur des technologies numériques du Vietnam, la stimulation de la formation de ressources humaines de haute qualité, l’encouragement des activités de recherche et développement et la construction d’un écosystème technologique durable. – VNA/VI