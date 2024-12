Six hôpitaux seront modernisés pour répondre aux normes internationales

Six hôpitaux seront prioritaires pour les investissements et les modernisations afin de répondre aux normes internationales, dans le cadre de la décision du gouvernement approuvant la mise en œuvre du plan directeur du réseau de santé pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Ces hôpitaux publics sont Bach Mai, l'Amitié Vietnam-Allemagne (à Hanoï), l'Hôpital central de Hue (province de Thua Thien-Hue), Cho Ray (Ho Chi Minh-Ville), l'Hôpital militaire central 108 (Hanoï) et l'Hôpital militaire 175 (Ho Chi Minh-Ville).

Conformément à la décision signée par le vice-Premier ministre Le Thanh Long, le gouvernement accorde également la priorité aux investissements dans la construction de l'hôpital général de la région des hauts plateaux du centre et des centres nationaux de coordination pour la transplantation d'organes humains à Hanoi, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville.

Dans les domaines de la médecine préventive et de la santé publique, la priorité sera donnée à la construction d'un centre central de contrôle des maladies et de trois centres régionaux de contrôle des maladies.

Dans le domaine de la population et de la santé reproductive, le gouvernement a mis l'accent sur la construction de deux centres de dépistage et de diagnostic prénatals et néonatals dans les provinces de Thai Nguyen et de Dak Lak.

Dans le même temps, six centres de dépistage et de diagnostic prénatals et néonatals à Hanoi, Nghe An, Thua Thien-Hue, Ho Chi Minh-Ville et Can Tho seront modernisés.

Selon le plan, le secteur de la santé révisera, rationalisera, transformera et réorganisera les unités de santé publique, en ajustant leurs fonctions et leurs tâches pour assurer l'efficacité, l'efficience et la rationalisation des opérations.

Le secteur de la santé se concentrera également sur le développement des ressources humaines médicales, l'élargissement et l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les établissements de formation du secteur de la santé afin de répondre à la demande de professionnels de la santé, notamment de médecins, de pharmaciens et d'infirmières, tant en termes de quantité que d'expertise.

L'innovation dans le domaine des soins de santé sera encouragée sur la base de l'infrastructure du big data et de l'application de l'intelligence artificielle en médecine. Le renforcement des capacités et la priorité accordée au développement de technologies à forte application, notamment dans les soins de santé numériques, l'IA et des domaines clés comme la biotechnologie, la pharmacie et l'électronique biomédicale, sont également abordés.

En particulier, le gouvernement allouera des investissements publics au développement d'infrastructures pour les établissements de santé dans les zones économiquement défavorisées, les régions éloignées, les zones frontalières, les îles et les domaines aux sources de revenus limitées, tels que la médecine préventive, la tuberculose, la lèpre et les établissements de santé mentale.

L'État investira et mettra en place des mécanismes appropriés pour encourager et inciter les entreprises et les instituts de recherche à créer des laboratoires spécialisés dans la recherche et le développement de médicaments.- VNA/VI