Singapour ouvre son marché à plusieurs produits de volaille vietnamiens

Singapour a officiellement approuvé l'importation de certains produits à base de volaille et d'œufs en provenance du Vietnam, selon l'Office du commerce du Vietnam à Singapour, Cao Xuan Thang.

Il a noté que le 11 mars, l'Agence alimentaire de Singapour (The Singapore Food Agency -SFA) a publié un document officiel approuvant l'entrée de plusieurs produits d'élevage vietnamiens dans le pays, marquant une étape importante dans les relations commerciales agricoles bilatérales.

Les produits approuvés comprennent la volaille traitée thermiquement de CPV Food et MeatDeli, ainsi que les œufs et la volaille en conserve et stérilisés. Ces entreprises se conforment aux normes strictes établies par la SFA, qui couvrent la sécurité sanitaire des aliments, la traçabilité et les protocoles opérationnels.

En outre, la SFA ouvre également le marché des œufs de volaille et des produits à base de viande (à l'exclusion du bœuf) en conserve/pasteurisés à haute température et haute pression (selon la liste recommandée par l'autorité compétente du Vietnam).

En 2024, Singapour a importé pour plus de 3,87 milliards de dollars singapouriens (2,88 milliards de dollars américains) de volaille et d’œufs.

Selon l'Office du commerce du Vietnam à Singapour, ce pays est le deuxième plus grand centre de transit de marchandises au monde. L'exportation vers le marché de Singapour est donc un tremplin pour que les produits d'élevage du Vietnam puissent accéder au marché et étendre la chaîne d'approvisionnement à d'autres pays de la région et du monde.

Ainsi, dans les temps à venir, les entreprises vietnamiennes doivent continuer à investir dans la technologie, se conformer strictement aux normes d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments, mettre à jour régulièrement les normes singapouriennes, se concentrer sur les activités promotionnelles et se coordonner étroitement avec les agences de gestion pour maintenir leur réputation sur le marché international, a indiqué Cao Xuan Thang. -VNA/VI