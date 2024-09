Significations historiques de la prochaine visite du dirigeant To Lam à Cuba pour les relations bilatérales

L'ambassadeur cubain au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, est un grand ami du peuple, du Parti et du gouvernement de Cuba. C'est pourquoi sa prochaine visite d'État à Cuba revêt une grande importance et de grandes significations.



C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur cubain au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), ajoutant qu’il s’agirait d’une visite très spéciale et qu’il serait possible que les deux parties parviendraient à des accords importants au niveau de Parti, contribuant ainsi à renforcer les relations et les échanges entre les Partis des deux pays.



A la veille de la visite, aura lieu une réunion interparlementaire avec la participation d’un vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne et du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, et des commissions de différents secteurs qui concernent l’économie, la politique et la société. Les résultats de cette réunion contribueront directement à ceux de la visite du dirigeant To Lam.



La délégation vietnamienne comprendra des représentants de secteurs clés tels que l'agriculture, la construction, la diplomatie. Selon l’ambassadeur cubain, des accords importants dans l’agriculture seront signés. En outre, Cuba et le Vietnam analyseront des questions liées à la coopération économique et commerciale. La coopération décentralisée sera également intensifiée. De plus, les deux parties discuteront de certains points importants en matière diplomatique.



En 2025, le Vietnam et Cuba célébreront les 65 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Selon l’ambassadeur cubain, la visite marquera un moment d'une grande importance et d'une portée historique. Cuba a été le premier pays de l'Hémisphère occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. A travers des hauts et des bas de l’histoire, les deux pays ont toujours été côte à côte et se sont entraidés pendant les moments difficiles et complexes, face à l'adversité et aux ennemis communs, ce qui a donné des preuves éclatantes de l’amitié fraternelle spéciale entre les deux nations au cours de ces 65 dernières années.



Pendant des années, le Vietnam est devenu un partenaire important dans la ligne d'ouverture de l'économie cubaine. Il est le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie. L’accord commercial avec le Vietnam est le seul accord commercial conclu par Cuba avec un pays en dehors de la région latino-américaine. Cet accord a contribué à favoriser la présence de produits vietnamiens sur le marché cubain et celle de produits de santé et d'autres produits traditionnels de Cuba sur le marché vietnamien.



En outre, les deux parties ont signé un agenda économique bilatéral à moyen terme, mis en œuvre des activités du Comité intergouvernemental, renforcé les échanges dans le domaine politico-juridique.



De même, l’approfondissement des relations entre les Assemblées nationales, les ministères de la Justice et les Cours suprêmes des deux pays a facilité l'échange d'expériences dans ces domaines qui ont un rôle important dans les relations bilatérales.



S’agissant des relations politiques entre les deux Partis, les deux parties ont organisé des séminaires théoriques pour échanger des expériences et discuter de l’édification du Parti.



En ce qui concerne la culture, la coopération dans ce domaine sera également renforcée.



Dans un contexte d’évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale, la prochaine visite du dirigeant To Lam démontrera au monde que les deux pays se soutiennent pour faire face aux défis internationaux de plus en plus complexes.-VNA/VI