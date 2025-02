Signe encourageant pour le tourisme dès le début 2025

En janvier 2025, plusieurs localités du Vietnam ont enregistré des revenus de plusieurs milliards de dôngs grâce aux activités touristiques.

Selon les statistiques du 25 janvier au 2 février 2025, le nombre de touristes vietnamiens s’est élevé à environ 12,5 millions, soit une augmentation d'environ 19 % par rapport à la même période en 2024. Afin d'atteindre l'objectif de 22 à 23 millions de visiteurs étrangers en 2025, le Vietnam met en œuvre diverses mesures visant à accélérer le développement du tourisme dès le début de l'année.

D'après les données de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), grâce aux neuf jours de congé du Têt (Nouvel An lunaire), plusieurs villes et provinces ont généré des revenus dépassant le milliard de dôngs durant cette période festive.

Selon un rapport préliminaire de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête avec 2,1 millions de visiteurs (+16,7 % par rapport à la même période de 2024), générant environ 7.690 milliards de dôngs de revenus, soit une augmentation de 17,4 %. Hanoï s’est classée deuxième avec environ 1 million de visiteurs (+6 %), pour un revenu estimé à 3.530 milliards de dôngs (+7,85 %). Quang Ninh, quant à elle, a accueilli 969.000 visiteurs, générant 2.665 milliards de dôngs, soit une hausse impressionnante de 71 %.

En 2024, le nombre d’arrivées touristiques internationales au Vietnam a atteint environ 17,5 millions, retrouvant ainsi son niveau de 2019, avant la pandémie de COVID-19. Selon Nguyen Trung Khanh, directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le secteur touristique se trouve aujourd'hui face à une nouvelle opportunité pour affirmer sa position en tant que pilier du développement socio-économique national.

En 2025, le secteur s'est fixé des objectifs ambitieux : 22 à 23 millions de touristes étrangers, 120 à 130 millions de touristes vietnamiens, un chiffre d'affaires total estimé entre 980 et 1.050 billions de dôngs.

Pour garantir un développement touristique durable, Nguyen Trung Khanh met en avant deux éléments essentiels : les ressources humaines et la technologie. Il insiste sur l'importance de former des professionnels du tourisme avec des compétences avancées, notamment en langues étrangères, en communication et en expertise, afin de répondre aux normes internationales. Parallèlement, l'application des nouvelles technologies doit être renforcée pour optimiser l'expérience des visiteurs, notamment à travers les réservations mobiles, les visites virtuelles de sites avant le voyage, les paiements sans numéraire, ainsi que la collecte des avis et suggestions des touristes…- VNA/VI