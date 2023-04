Signature d’un accord entre l’AN du Vietnam et les deux Chambres du Parlement de l’Uruguay

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, et la présidente de la Chambre des sénateurs de l’Uruguay, Beatriz Argimon, lors de la cérémonie de signature de l'accord. Photo: VNA

Un accord de coopération entre l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, la Chambre des sénateurs et la Chambre des représentants de l’Uruguay, a été signé le 27 avril au matin à Montevideo (heure locale).

Les signataires étaient le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, la présidente de la Chambre des sénateurs et vice-présidente de l’Uruguay, Beatriz Argimon, et le président de la Chambre des représentants de l’Uruguay, Sebastian Andujar.

C'est la première fois que l'Assemblée nationale du Vietnam et les deux Chambres du Parlement de l'Uruguay signent un accord de coopération.

Selon cet accord, les deux parties redoubleront d'efforts pour renforcer l'amitié et la coopération par l'échange d'informations, la consultation, la formation, le renforcement des capacités ainsi que par l'échange de délégations. Elles s’engagent à partager des expériences en matière d'élaboration de lois, et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux.

Les deux parties mettront en œuvre des activités spécifiques dont l’organisation de visites de délégations, de séminaires, colloques et conférences en présentiel ou par visioconférence, la collaboration dans la supervision de la mise en oeuvre des accords bilatéraux ou ceux dont les deux pays sont membres, la promotion de l’échange d’avis et opinions sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, la consultation au sein des forums interparlementaires, le soutien à la coopération entre les parlements des pays d’Amérique latine et des pays membres de l’ASEAN, le renforcement de la coopération dans des domaines tels que l’industrie, l’agriculture, les énergies, l’économie numérique, l’économie verte...

En 2015, l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants de l’Uruguay avaient signé un accord de coopération.

Après cet événement, Vuong Dinh Hue, Beatriz Argimon et Sebastian Andujar ont assisté à une cérémonie de publication d’un timbre à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Uruguay et le Vietnam.

Durant son séjour, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne est également allé rendre hommage au général José Gervasio Artigas, héros national de l’Uruguay.