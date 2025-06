Siège de l'Assemblée nationale du Cambodge, symbole de l'amitié entre Hanoï et Phnom Penh

L'Assemblée nationale du Cambodge organisé le 12 juin la cérémonie officielle d'inauguration de son nouveau bâtiment administratif à Phnom Penh. Ce don du Vietnam symbolise la profonde amitié et la solidarité entre les deux pays voisins.

L'événement était présidé par Leng Peng Long, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cambodge, en présence de l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, de représentants des ministères et agences cambodgiens concernés, ainsi que des unités impliquées dans la construction et la supervision du projet.

Dans son discours, Peng Long a décrit le nouveau bâtiment comme un cadeau important du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à ses homologues cambodgiens.

Il a souligné que ce projet s'inscrit dans une coopération fondée sur le respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que sur un bon voisinage et un soutien mutuel de longue date.

Le responsable a souligné que le bâtiment administratif est un modèle de coopération bilatérale et une expression concrète de l'engagement à renforcer les liens privilégiés entre les deux nations. Il a souligné que cette amitié est une nécessité mutuelle qui doit être préservée pour assurer la paix et le développement des deux pays.

Malgré quelques difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du projet, toutes les parties ont travaillé ensemble dans l'esprit d'une amitié de longue date, forgée par des générations de dirigeants passés, dont feu le roi-père Norodom Sihanouk et le président Hô Chi Minh. Peng Long a décrit l'achèvement du projet comme un témoignage supplémentaire de la solidarité durable entre le Vietnam et le Cambodge.

Il a exhorté les deux peuples à reconnaître cette amitié comme un héritage sacré qui doit être chéri et transmis aux générations futures, fondement de la paix, du bonheur et du développement durable. Il a exprimé l'espoir que les générations futures préserveront ce lien privilégié et le considéreront comme un bien précieux.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a symboliquement remis le bâtiment à Peng Long. Le bâtiment de 12 étages, construit pour un coût total de 25 millions de dollars, présente des éléments architecturaux khmers et des installations modernes. Il abritera le Secrétariat, les commissions spécialisées et les salles de réunion de l'Assemblée nationale du Cambodge, renforçant ainsi ses capacités administratives.

La construction a débuté fin 2021 et le bâtiment a été officiellement inauguré le 21 novembre 2024, lors d'une cérémonie coprésidée par le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, et son homologue vietnamien Trân Thanh Mân. - VNA/VI