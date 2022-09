Septembre: forte hausse du nombre de touristes étrangers à Hanoï

Selon le Service municipal du Tourisme, Hanoï devrait accueillir en septembre environ 1,48 million de touristes, soit une baisse de 15,5% par rapport à août, dont 184.400 arrivées internationales (+18%).

Les recettes touristiques en septembre sont estimées à 3.750 milliards de dôngs, soit une baisse mensuelle de 7%.

Entre janvier et septembre, le nombre de touristes à Hanoï est estimé à 13,87 millions, soit plus de 4 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. Le chiffre d'affaires du secteur est estimé à 39.690 milliards de dongs, soit 4,7 fois plus en un an.

Des touristes à la Maison centrale de Hoa Lo. Photo: VNA



Actuellement, Hanoï compte 3.425 établissements d'hébergement avec 64.800 chambres, dont 598 hôtels et appartements de 1 à 5 étoiles avec un total de 25.057 chambres. -VNA/VI