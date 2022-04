Sept universités vietnamiennes répondent à des normes internationales de qualité

Selon une liste récemment publiée par le ministère de l'Education et de la Formation, le Vietnam compte sept universités répondent à des normes internationales de qualité.

Ces sept universités sont : Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) ; Université des sciences et technologies relevant de l'Université de Da Nang ; Université des sciences et technologies relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville ; Université de génie civil de Hanoï (NUCE) ; Université des sciences naturelles relevant de l'Université nationale de Hanoï ; Université Ton Duc Thang ; Université internationale relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville.

La liste du ministère de l'Education et de la Formation comprend des données mises à jour jusqu'au 31 mars 2022.