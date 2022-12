Sept ONG à l’honneur pour leurs contributions au développement du Vietnam

Sept organisations non gouvernementales (ONG) étrangères ont reçu un satisfecit du Premier ministre vietnamien pour leurs contributions au développement socio-économique du Vietnam ainsi qu'à sa prévention et son contrôle du COVID-19 au cours de la période 2020-2022, lors d’une conférence de bilan de la mise en œuvre du programme national de renforcement de la coopération et de mobilisation de l'aide non gouvernementale étrangère pour la période 2019-2025, tenue le 22 décembre à Hanoï.

Photo : VNA

Ces sept ONG sont The Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI); Giving It Back To Kids (GIBTK); The VinaCapital Foundation (VCF) et World Vision International (WVI), de l'ONGaustralienne Fred Hollow Foundation (FHF), de l'ONG allemande Fredrich-Ebert-Stiftung (FES) et de l'ONG sud-coréenne Good Neighbours International (GNI).

A cette occasion, l'Union des Organisations d'amitié du Vietnam (UOAV) a également remis un satisfecit de son Présidium à 30 ONG étrangères pour leurs contributions actives au développement socio-économique et au bien-être social au Vietnam au cours de cette même période.

L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'UOAV a apprécié les contributions des ONG étrangères, qui se sont jointes au gouvernement et au peuple vietnamiens dans le processus de réduction de la pauvreté et de développement économique, contribuant ainsi au développement durable du pays.

L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga et l'ambassadeur Ha Kim Ngoc, vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité des organisations non gouvernementales étrangères, ont espéré de continuer à recevoir le soutien des ONG, et se sont engagés à ce que leurs agences restent aux côtes des ONG et créent des conditions optimales à leurs opérations.

Lors de cette conférence, le vice-président et secrétaire général de l'UOAV, Phan Anh Son, également vice-président du Comité des organisations non gouvernementales étrangères, a affirmé le rôle important des ONG étrangères dans la réduction de la pauvreté, le développement durable et l'intégration internationale du Vietnam.

Ces trois dernières années, plus de 5.000 projets et subventions ont été déployés dans des domaines priorisés au Vietnam, pour une valeur de décaissements dépassant 650 millions de dollars.