Sept milliardaires vietnamiens présents sur la liste de Forbes

Le magazine américain Forbes a publié la liste des milliardaires mondiaux de 2022, dont sept Vietnamiens.

Ce sont: le président de Vingroup Pham Nhât Vuong; la directrice exécutive de VietJet Air Nguyên Thi Phuong Thao; le président du groupe Hoà Phat, Trân Dinh Long; le président de Techcombank Hô Hung Anh; le président de Thaco, Trân Ba Duong; le président du groupe Masan, Nguyên Dang Quang et le président du groupe Nova, Bui Thành Nhon.



Pham Nhât Vuong (6,2 milliards de dollars) et Nguyên Thi Phuong Thao (3,1 milliards) figurent sur cette liste pour la dixième fois et sixième fois respectivement.

Sur le podium, c’est le directeur général de Tesla, Elon Musk, qui arrive en tête avec 219 milliards. Il est suivi de Jeff Bezo, le patron d’Amazon, de Bernard Arnault, le président et directeur exécutif de LVMH et de Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft.

Forbes a utilisé les cours des actions et les taux de change du 11 mars pour calculer les valeurs nettes. Cette année, sa liste recense 2,668 milliardaires, soit 87 personnes de moins qu’en 2021.