Sept hôtels vietnamiens parmi les meilleurs hôtels du monde, selon Condé Nast Traveler

Condé Nast Traveler, un magazine américain de voyage de luxe et de style de vie, a dévoilé son palmarès des meilleurs hôtels du monde entier dans sa 33e édition du classement "Readers’ Choice Awards". On retrouve dans la liste de 7 hôtels vietnamiens.

En plus d’experts ce sont également les lecteurs du magazine américain qui participent au vote de leurs hôtels préférés. Les nominations se reposent sur divers critères, dont le service, la nourriture, l’architecture et l’ambiance, notamment.

Selon le palmarès de Condé Nast Traveler, se hisse en première position l’hôtel Amanoi – situé dans la baie de Vinh Hy, de la province de Ninh Thuân – où on trouve notamment des villas tout autour du parc national de Nui Chua. Deuxième place au classement, on retrouve l’hôtel Azerai Cân Tho, situé sur une petite île au sein de la rivière Hâu et qui donne sur les forêts environnantes. Capella est pour sa part, un hôtel niché au cœur de la capitale de Hanoi, et arrive en 3e place de la liste, suivi d’InterContinental Sun Peninsula Resort à Danang, de Zannier Hotels à Phu Yên, de Regent Phu Quôc à Phu Quôc et de The Anam Mui Ne à Phan Thiêt. -VOV/VNA/VI