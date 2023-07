Sept golfeurs vietnamiens participeront aux ASIAD 19

Le 19 juillet, l'Association vietnamienne de golf (VGA) a annoncé la liste des sept sportifs qui participeront aux 19 Jeux asiatiques (

) prévus en septembre prochain à Hangzhou, en Chine.

Ainsi, l'équipe de golf masculine vietnamienne est composée de quatre sportifs (Nguyen Nhat Long, Nguyen Dang Minh, Nguyen Anh Minh et Le Khanh Hung), et l'équipe féminine, de trois sportives (Le Chuc An, Ngo Bao Nghi et Doan Xuan Khue Minh).

Du 2 au 4 juillet, l'Administration des sports du Vietnam, en collaboration avec la VGA, avait organisé avec succès le tour de qualification pour sélectionner les meilleurs golfeurs qui représenteront le Vietnam à cette compétition. L’événement avait eu lieu au terrain de golf Vinpearl Golf Nam Hoi An.

Parmi les golfeurs sélectionnés, quatre s’étaient classés premiers et deuxièmes du tour de qualification. Les trois autres avaient été choisis selon des critères tels que leurs places dans le classement mondial amateur au golf, leur performance aux Championnats nationaux de golf amateur 2023, et leurs résultats aux grands tournois au premier semestre 2023. -VNA/VI