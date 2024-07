Sentiments particuliers d’habitants des quatre coins du pays pour le secrétaire général Nguyen Phu Trong

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong lors de sa visite dans la commune montagneuse de Son Ha, district de Son Hoa, province de Phu Yen, le 3 mai 2016. Photo : VNA



Les grandes contributions du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, au Parti et à la nation, ont laissé de profondes impressions sur les membres du Parti et la population nationale, qui ont des sentiments particuliers pour le défunt dirigeant.

Pham Dai Duong, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation des députés de la province de Phu Yen (Centre) à l’Assemblée nationale, a déclaré qu'après avoir appris la nouvelle du décès du chef du Parti, les responsables, les membres du Parti et les habitants de Phu Yen avaient exprimé leurs sentiments particuliers pour le défunt leader.

Le chef du Parti a donné un brillant exemple de simplicité, d'accessibilité et de modestie, a-t-il déclaré, le qualifiant de grande personnalité de la nation, aimé et respecté non seulement par le peuple vietnamien mais aussi par ses amis internationaux, a-t-il affirmé.

Ses instructions sur l’édification du Parti et du système politique, le développement socio-économique, la défense et la sécurité, ainsi que la construction de la Nouvelle ruralité lors de sa visite à Phu Yen se sont concrétisées au cours des dernières années et ont permis de récolter des résultats importants, a-t-il annoncé.

Les principes directeurs du leader et ses enseignements théoriques et pratiques continueront d'être largement diffusés parmi les responsables locaux, les membres du Parti et la population de Phu Yen, a-t-il promis, soulignant leur confiance absolue dans la direction du Parti et la gouvernance de l'État, ainsi que leur solidarité et leur consensus dans la réalisation des objectifs fixés lors du 13e Congrès national du Parti et du 17e Congrès provincial du Parti.

Nguyen Thi Dieu, enseignante maternelle dans le district montagneux de Song Hinh, province de Phu Yen, qui a eu l'occasion de rencontrer le chef du Parti à Hanoï l'année dernière en tant que personne exemplaire en étudiant et en suivant l'exemple morale et le style du Président Ho Chi Minh, a exprimé son profond respect pour le secrétaire général Nguyen Phu Trong, affirmant qu'il était un leader très accessible.

Pour Trieu Duc Thanh, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et ancien président du Comité populaire de la province de Ha Giang (Nord), le secrétaire général était un communiste compétent et respectable.

"Moi-même, ainsi que les responsables et les habitants de Ha Giang, avons toujours une confiance absolue dans la direction du Parti et restons unis pour atteindre avec succès les objectifs fixés lors du 13e Congrès national du Parti", a-t-il déclaré, soulignant la lutte anti-corruption du chef du Parti, avec zéro tolérance à l'égard de la corruption.

Hang Mi De, ancien chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité provincial du Parti, a déclaré qu'en toutes circonstances, le secrétaire général gérait toujours habilement les affaires intérieures et étrangères, contribuant ainsi à la consolidation du Parti, au développement du pays et à une vie prospère et heureuse pour tous les habitants.

Duong Thi Phuong, habitante du quartier Tran Phu, ville de Ha Giang, a exprimé sa tristesse face à la mort du chef du Parti et sa conviction que le pays se développera fermement et fortement sous la direction du Parti.

Mai Van Tri, membre du Parti dans le quartier de Thuan Loc, ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre), a déclaré que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un fils éminent de la nation, soulignant que lui et le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat avaient mis en place diverses lignes directrices pour aider le Vietnam à surmonter les difficultés et se développer régulièrement.

En ce qui concerne les affaires étrangères, avec la «diplomatie du bambou», le secrétaire général a aidé le Vietnam à traverser des difficultés et des fluctuations de la situation mondiale actuelle. En ce qui concerne les affaires intérieures, il a dirigé le travail de prévention et de lutte contre la corruption, les pratiques malsaines, le gaspillage et la dégradation politique et du mode de vie, d'une manière très drastique. Les activités efficaces et spécifiques du secrétaire général ont contribué à consolider la position du Parti ainsi que la confiance absolue des responsables, des membres du Parti et de la population à l'échelle nationale.

Nguyen Van Thuan, un fonctionnaire à la retraite du quartier de Vinh Ninh, ville de Hue, a déclaré que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un excellent disciple du Président Ho Chi Minh et qu'il s'était toujours consacré à prendre soin de la vie des gens.

Les grandes réalisations dans l’édification et le développement du pays au cours des dernières années témoignent des énormes contributions du chef du Parti, a-t-il déclaré.-VNA/VI