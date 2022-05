Sensibilisation du public à la lutte contre l'élevage des ours à bile à Hanoï

Dans l'après-midi du 30 mai, le Centre d'éducation pour la nature (ENV), l'organisation internationale Four Paws, la Société mondiale de protection des animaux (WSPA) et le Groupe d'ONG sur la protection des ours au Vietnam ont co-organisé un séminaire pour sensibiliser le public à l'élevage des ours à bile à Hanoï et de proposer des solutions pour mettre un terme à leur captivité illégale.

Fin avril 2022, 149 ours étaient toujours détenus en captivité dans 27 installations à Hanoï, ce qui représente plus de 50% du nombre total d'ours en captivité à travers le pays.

Lors du séminaire, les experts ont proposé un certain nombre de solutions pour mettre bientôt fin à la détention illégale des ours dans la capitale. Plus précisément, l'administration de Hanoï doit renforcer l'inspection et la gestion des installations d'élevage, confisquer les ours, traiter strictement les violations graves liées aux ours conformément à la loi, interdire l'élevage d'ours dans les établissements privés.

Parallèlement, la capitale doit renforcer la mobilisation des propriétaires pour qu'ils remettent volontairement leurs ours aux autorités, et encourager l'utilisation d'herbes et d'alternatives plus humaines au lieu de la bile d'ours. -VNA/VI