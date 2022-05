Séminaire sur les investissements dans l’ASEAN au Cap Nord en Afrique du Sud

L'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, à la tête d’une délégation d'agences de représentation vietnamienne en Afrique du Sud, a participé le 24 mai à un séminaire sur les investissements dans l’ASEAN, organisé dans la ville de Kimberley par le ministère sud-africain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’autorité de la province du Cap Nord.



Il s'agit de l'initiative du Comité de l'ASEAN à Pretoria et du premier séminaire sur l'investissement de l'ASEAN à être organisé dans une localité d'Afrique du Sud, ouvrant les opportunités de coopération entre les pays de l'ASEAN et l’Afrique du Sud et la province du Cap Nord, en particulier.

S'exprimant lors du séminaire, l'ambassadeur Hoang Van Loi a présenté un aperçu de la situation socio-économique du Vietnam, de grandes orientations de développement ainsi que de potentiels et opportunités de renforcement des relations économiques et commerciales, d'investissement et de tourisme entre le Vietnam et l'Afrique du Sud en général et la province du Cap Nord en particulier. Le Vietnam a une économie ouverte, ayant une forte demande d'importation de matières premières et de combustibles entrants pour la production, en particulier le charbon, le minerai de fer,… qui constituent des produits forts du Cap Nord. De plus, le développement de sources d'énergie propres est un domaine potentiel entre les deux parties.

D'ici à la fin de 2022, l'ambassade du Vietnam prévoit d'envoyer certaines délégations d’affaires vietnamiens en Afrique du Sud pour rechercher des opportunités de coopération dans le commerce et l'investissement. La province du Cap Nord sera certainement une destination visée.

L'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi et le docteur Zamani Saul, gouverneur du Cap Nord. Photo : VNA



L'ambassade du Vietnam et le Service commercial du Vietnam en Afrique du Sud s’efforcent de servir d'un pont reliant la communauté d'affaires des deux pays ; d’être prêts à fournir des informations, à présenter des partenaires et à apporter un soutien maximal aux entreprises sud-africaines en général et celles du Cap Nord en particulier dans les échanges commerciaux avec le Vietnam, ce pour parvenir au commerce bilatéral de deux milliards de dollars d'ici 2025, a-t-il souligné.



S'exprimant à cette occasion, le vice-ministre sud-africain de la Coopération et des Relations internationales, Alvin Botes, a précisé que les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud au sein de l'ASEAN étaient la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et Singapour. L'Afrique du Sud exporte vers l’ASEAN, pour la plupart, des produits chimiques organiques et inorganiques, des minerais, du fer et de l'acier, et en importe principalement des textiles, des chaussures, des produits électroniques, des produits pétrochimiques, des pièces automobiles, de l'huile de palme et certains produits agricoles. - VNA/VI