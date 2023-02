Séminaire sur les 80 ans du Programme sur la culture vietnamienne (1943-2023)

Le séminaire scientifique national intitulé "80 ans du Programme sur la culture vietnamienne (1943-2023) - Origine et moteur du développement" a été ouvert ce lundi matin à Hanoï sous format hybride.

Le séminaire scientifique national intitulé "80 ans du Programme sur la culture vietnamienne (1943-2023) - Origine et moteur du développement. Photo : VNA

L'événement, organisé conjointement par la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti ; le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Conseil central de la théorie et l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, s’inscrit dans le cadre des activités visant à célébrer le 80e anniversaire du Programme sur la culture vietnamienne (1943-2023).

Le séminaire attire des dirigeants de 63 villes et provinces du pays, des représentants de ministères, secteurs, organisations du ressort central ; d’instituts de recherche ; d’établissement de formation ; d’experts, de scientifiques...

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le chef de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, le président du Conseil central de la théorie, Nguyen Xuan Thang, a souligné que durant ces 80 dernières années, le Programme sur la culture vietnamienne a mis en lumière ses valeurs fondamentales. Le Programme a suscité le patriotisme et allumé la flamme de la détermination de tout le peuple vietnamien à l'appel du Président Ho Chi Minh.



Nguyen Xuan Thang a suggéré que les scientifiques et les délégués se concentrent sur la discussion et l'approfondissement de cinq questions principales : Affirmer la signification scientifique et les valeurs durables du Programme sur la culture vietnamienne ; Améliorer la conscience sur le rôle de la culture dans le développement ; Améliorer les institutions, les lois et les politiques pour créer un environnement propice aux activités culturelles ; Prendre soin des personnes engagées dans le secteur de la culture ; et Promouvoir l'industrie de la culture.

Le séminaire comprend deux débats : Valeur théorique et pratique du Programme sur la culture vietnamienne ; Culture et peuple vietnamiens – le fondement spirituel et le moteur du développement du pays dans la nouvelle période. Le séminaire vise à fournir aux gestionnaires, aux scientifiques, aux personnes directement engagées dans la culture et l’art et au peuple une compréhension de la signification historique, de la signification contemporaine, de la grande valeur et de l'influence du Programme sur la culture vietnamienne au cours des 80 dernières années.

Lors du séminaire, les délégués clarifient les questions qui doivent être complétées et perfectionnées dans le processus d'application de la valeur du Programme dans l’édification et le développement de la culture et de l’homme vietnamien, proposant ainsi des solutions et une méthode pour promouvoir efficacement la valeur de ce document à des fins de développement de la culture et de l’homme pour répondre aux exigences du développement durable du pays.

Le comité d'organisation a reçu un rapport central et 173 interventions d'agences, d'organisations, d'individus, de gestionnaires, de scientifiques et de personnes directement engagées dans la culture à travers le pays.

Avant la cérémonie d'ouverture de l’événement, les participants ont coupé le ruban pour inaugurer l'exposition de photos "Célébrer les 80 ans du Programme sur la culture vietnamienne (1943-2023)".