Séminaire sur la défense de la Patrie dans le nouveau contexte à Ho Chi Minh-Ville

Le président de l'État Nguyên Xuân Phuc a présidé un séminaire scientifique intitulé ''Théorique - pratique sur la défense de la Patrie dans le nouveau contexte'', le 16 août à Ho Chi Minh-Ville.

Photo : VNA



C'est la deuxième fois que le Comité organise un tel séminaire après le premier tenu le 20 juillet dernier dans la ville potuaire de Hai Phong.

Ce sont des bases très importantes pour le Comité et l'équipe éditoriale à élaborer le projet des questions centrales soulevées de la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat à faire le rapport et des documents concernés pour les soumettre au Bureau Politique et au Comité central du Parti.

S'exprimant lors du séminaire, le président Nguyên Xuân Phuc qui est aussi chef du Comité de direction de l’élaboration du Projet sur le résultat de la mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans le nouveau contexte, a précisé que ces derniers temps, le Parti et l’État ont promulgué de nombreux documents importants servant de base pour diriger toute l'armée et tout le peuple à mener à bien l’œuvre de l’édification et de la défense de la Patrie, notamment la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de protection de la Patrie dans le nouveau contexte.

Il est nécessaire de promouvoir la force du système politique et du bloc de grande union nationale dans l’œuvre d’édification et de protection de la Patrie, de valoriser la force globale du peuple et de tout le système politique, profiter du soutien de la communauté internationale et promouvoir toutes les ressources et le potentiel créatif du peuple pour édifier et défendre la Patrie, a souligné le chef de l’Etat.

Enfin, il faut promouvoir les résultats obtenus au cours des 10 années de mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat et posséder à fonds les points de vue de direction du Parti et de l'État pour continuer à mettre en œuvre de manière globale, synchrone et efficace la Stratégie de défense de la Patrie et les stratégies concernées dans les temps à venir, a soulignéle président Nguyên Xuân Phuc.