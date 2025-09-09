Séminaire national sur les 80 ans d'histoire de l'Assemblée nationale

Un séminaire scientifique national intitulé "L'Assemblée nationale du Vietnam - 80 ans d'édification et de développement" a eu lieu à Hanoï le 9 septembre. Photo: VNA

Un séminaire scientifique national intitulé "L'Assemblée nationale du Vietnam - 80 ans d'édification et de développement" a eu lieu à Hanoï le 9 septembre.

Cette conférence était une occasion importante de passer en revue les 80 ans d'histoire du pouvoir législatif vietnamien, en soulignant ses valeurs historiques et son rôle central dans le système politique. Les discussions ont évalué les réalisations et les enseignements tirés, tout en identifiant les réformes nécessaires pour améliorer l'efficacité et l'efficience dans la nouvelle période.

Les présentations ont porté sur la direction globale du Parti à l'égard de l'AN, sur l'exercice par celle-ci de ses fonctions constitutionnelles, législatives et de contrôle suprême, ainsi que sur ses décisions relatives aux grandes questions nationales. Des propositions ont été également formulées en vue de bâtir un organe législatif démocratique, fondé sur l'État de droit, professionnel et moderne, étroitement lié au peuple. -VNA/VI