Semi-conducteurs : Le Vietnam et le géant néerlandais ASML renforcent leur coopération

Le ministre Nguyen Van Thang et la délégation du groupe ASML. Photo : MOF

Selon le ministère vietnamien des Finances, le ministre Nguyen Van Thang a récemment tenu une séance de travail avec Eduard Stiphout, vice-président principal chargé de l’approvisionnement stratégique et des achats du groupe néerlandais ASML. Le ministre a salué l’intérêt croissant du leader mondial des semi-conducteurs pour le marché vietnamien, soulignant que la présence de hauts dirigeants d’ASML au Vietnam, ainsi que la participation active du groupe à l’Exposition de l’industrie des semi-conducteurs du Vietnam 2025 (SEMIExpo Vietnam 2025), témoignaient d’une volonté claire de bâtir une coopération stratégique durable.



Nguyen Van Thang a affirmé que cet engagement constituait une preuve éclatante du potentiel de l’environnement d'investissement national, soutenu par des mécanismes et des politiques de plus en plus favorables visant à attirer les plus grands groupes technologiques mondiaux. Réitérant la détermination du Vietnam à atteindre les objectifs de croissance économique pour la période à venir, il a souligné que le développement de l'industrie des semi-conducteurs demeurait une priorité absolue. À cet égard, le pays déploie actuellement des efforts soutenus pour renforcer ses orientations stratégiques, ses cadres institutionnels et la qualité de ses ressources humaines.



Dans cette perspective, le ministre a invité ASML à renforcer sa coopération avec l’ambassade des Pays-Bas et le Centre national de l’innovation (NIC) afin d’élaborer une feuille de route globale. Celle-ci viserait notamment à définir des mécanismes financiers et des modalités de mobilisation des ressources publiques et privées, en vue de la création prochaine d’un centre de formation, de recherche et de développement dans le domaine des semi-conducteurs au sein du NIC, sur le site de Hoa Lac.



Par ailleurs, il a appelé ASML à soutenir l’intégration d’entreprises vietnamiennes qualifiées dans la chaîne d’approvisionnement mondiale du groupe, contribuant ainsi à la diversification de ses activités en Asie.



Le ministre a également plaidé pour un accompagnement dans le développement des infrastructures de production et de test (Fablab), ainsi que dans le transfert d’expertises en gestion. L'objectif final est de renforcer les capacités productives nationales pour aboutir à la création de la première usine de fabrication de puces au Vietnam.



En complément, il a proposé la mise en place de programmes de formation et de bourses destinés à former un contingent d’ingénieurs capables de répondre aux exigences techniques élevées d’ASML et de l’industrie mondiale des semi-conducteurs.



De son côté, Eduard Stiphout a fait savoir qu'ASML étudiait activement la possibilité d'étendre sa chaîne d'approvisionnement au Vietnam, de collaborer à l'édification du centre de recherche et de développement au NIC. Il a également indiqué que son groupe examinait sa présence officielle au Vietnam dans un avenir proche, tout en évaluant les capacités de fourniture d'équipements aux clients locaux.



ASML détient un monopole mondial grâce à sa maîtrise de la technologie de photolithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), indispensable à la fabrication des puces de nouvelle génération destinées notamment à l’intelligence artificielle et à la 5G. Avec une capitalisation boursière d’environ 400 milliards de dollars, ASML constitue un maillon central de l’écosystème mondial des semi-conducteurs, influençant directement les trajectoires de développement de géants tels que TSMC, Samsung et Intel.



En conclusion, le ministre Nguyen Van Thang a réitéré l'engagement du ministère des Finances à accompagner ce processus, en désignant le NIC comme point de contact pour instaurer un cadre juridique stable et transparent, garantissant l'efficacité de cette coopération stratégique. -VNA/VI