Semi-conducteurs : le Vietnam attire des géants mondiaux mais attend des projets stratégiques

De nombreux investisseurs étrangers sont venus au Vietnam pour investir dans des projets de semi-conducteurs, mais pour développer fortement cette industrie, des projets plus stratégiques sont encore nécessaires.

Un bond en avant dans le classement de l'industrie des semi-conducteurs

Une information importante que vient de partager le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Tâm lors de la deuxième réunion du Comité directeur national sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs est que le Vietnam « participe progressivement plus profondément à l'industrie des semi-conducteurs ».

Selon le vice-ministre Nguyên Duc Tâm, le pays compte actuellement plus de 50 entreprises de conception de puces électroniques , avec un effectif d'ingénieurs estimé à environ 7.000 personnes. De plus, une quinzaine d'entreprises, employant environ 6.600 ingénieurs et plus de 10.000 techniciens, participent au conditionnement et aux tests des puces électroniques, ainsi qu'à la production d'équipements et de matériaux pour semi-conducteurs.

Des étudiants vietnamiens dans le secteur de semi-conducteurs. Photo: VNA

Le vice-ministre a souligné que le Vietnam s'engage désormais dans des étapes à forte valeur ajoutée, comme la fabrication d'équipements, de composants semi-conducteurs et le conditionnement de puces.

Des acteurs vietnamiens majeurs tels que Viettel, FPT et CMC sont très actifs dans ce secteur. Ils travaillent aux côtés de nombreux investisseurs étrangers, notamment Intel, Amkor et HanaMicron. Les statistiques révèlent que le Vietnam compte actuellement environ 170 projets d'investissement étranger dans le domaine des semi-conducteurs et des hautes technologies, pour un capital social total de près de 11,6 milliards de dollars américains, un chiffre encourageant.

De plus, un fait important est que récemment, Nvidia et Qualcomm – les « grands noms » des industries des semi-conducteurs et de l’IA aux États-Unis et dans le monde – sont également venus au Vietnam pour réaliser de grands projets d’investissement et d’affaires.

Selon le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Tâm, le choix du Vietnam par Nvidia et Qualcomm comme base stratégique pour la production, la recherche et le développement de puces d'IA et de semi-conducteurs est une « réalisation spéciale et importante ».

Cette décision est perçue comme un succès majeur dans l'intégration du pays à la chaîne de valeur mondiale. Le vice-ministre a souligné que cette réalisation a créé un fort effet d'entraînement, provoquant un changement dans les chaînes d'approvisionnement et permettant au Vietnam de faire un bond en avant dans sa position sur la carte de l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Cette dynamique se confirme avec l'inauguration d'une usine du groupe américain Coherent à Dông Nai, un investissement de 127 millions de dollars dans la fabrication de composants semi-conducteurs.

Coherent aidera le Vietnam à devenir un lien important, un centre de semi-conducteurs à l'avenir, a déclaré le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, lors de l'inauguration de l'usine de Coherent.

Dans l'attente de projets stratégiques

L'industrie mondiale des semi-conducteurs a connu une forte croissance ces derniers temps. Selon les données de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs, le chiffre d'affaires du secteur devrait augmenter d'environ 20 % en 2024 par rapport à 2023, et d'environ 12 % en 2025, portant la valeur totale du marché à environ 700 milliards de dollars.

Le marché mondial des semi-conducteurs devrait atteindre les 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Pour pouvoir en tirer profit, le Vietnam doit encore accélérer ses efforts, notamment en matière d'attraction d'investissements étrangers stratégiques.

Ces deux dernières années, malgré l'intérêt de nombreux investisseurs, peu de projets d'envergure ont été finalisés, à l'exception de Nvidia et Qualcomm.

La bonne nouvelle vient d'Amkor, qui a récemment souhaité tripler sa capacité de production après avoir porté son capital d'investissement à près de 1,6 milliard de dollars. Par ailleurs, un autre géant technologique a des projets d'investissement d'un milliard de dollars, mais n'a pas encore pris de décision finale. Cet investisseur attend probablement des précisions sur le cadre politique vietnamien, ainsi que des garanties sur la disponibilité des ressources en terres, en énergie et en main-d'œuvre qualifiée.

S'exprimant lors de la réunion du Comité national de pilotage sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef dudit Comité, a souligné la nécessité de continuer à promouvoir l'attraction des investissements étrangers dans le secteur des semi-conducteurs, en donnant la priorité aux projets dotés de technologies de pointe, de nouvelles technologies, de haute technologie, de technologies propres, de gestion moderne, de forte valeur ajoutée, d'effets d'entraînement et de connexion à la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement.

Le principal obstacle pour l'industrie des semi-conducteurs aujourd'hui réside dans la forte demande énergétique de ces projets. De plus, les investisseurs recherchent des mécanismes et des politiques d'incitation spécifiques, alors que, bien que certaines politiques aient été mises en place, leur entrée en vigueur est encore incertaine. Sans compter que, dans le contexte actuel, l'imposition de droits de douane réciproques par les États-Unis pourrait également influencer les décisions d'investissement des grands acteurs du secteur. -VNA/VI