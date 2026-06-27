Semi-conducteurs : Hanoï lance un centre national de plaquettes multiprojets

Le 26 juin à Hanoï, le ministère de la Science et de la Technologie a officiellement inauguré le Centre national vietnamien de coordination des projets de plaquettes multiprojets (Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center - VNMPW/CC). Premier établissement de ce niveau au Vietnam, ce centre est destiné à soutenir la production expérimentale de puces en reliant les besoins nationaux de recherche et de conception à l'écosystème de production mondial.



S'exprimant lors de cet événement, le ministre de la Science et de la Technologie, Vu Hai Quan, a déclaré que son ministère a conseillé au gouvernement l'adoption de la Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2050. La mise en place de ce centre concrétise la détermination du ministère à mettre en œuvre cette stratégie nationale. Il a souligné qu'une industrie forte exige une synergie entre l'État, les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les partenaires internationaux. Le VNMPW/CC agira comme un levier pour accroître l'autonomie technologique et faire du pays un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Produits, puces et semi-conducteurs présentés lors de la cérémonie d'inauguration du Centre national de soutien à la production de puces semi-conductrices. Photo : VNA





Actuellement, le Vietnam manque de capacités de production à l'échelle industrielle et dispose d'infrastructures de recherche nationales limitées. Les concepteurs locaux doivent souvent solliciter des usines étrangères, ce qui accroît les coûts et ralentit la commercialisation. Pourtant, l'écosystème vietnamien se développe rapidement avec environ 60 entreprises de conception, 7 000 ingénieurs et 166 établissements d'enseignement spécialisés. Déjà 12 entités ont exprimé le besoin de produire environ 30 000 puces à titre expérimental.



Nguyen Khac Lich, directeur du département de l'Industrie des technologies de l'information, a précisé que le centre utilisera le modèle Multi-Project Wafer (MPW). Ce mécanisme, qui regroupe plusieurs conceptions sur une même plaquette de fabrication pour réduire les frais, permettra d'accélérer le développement de produits "Make in Vietnam". En tant qu'organisme public, le VNMPW/CC fournira une infrastructure partagée couvrant tout le cycle, de la conception à la commercialisation, en passant par l'assemblage et les tests.



Le centre servira d'intermédiaire avec les fonderies internationales et les partenaires technologiques pour organiser la production expérimentale au profit des universités, des instituts de recherche et entreprises locales. Il facilitera également l'évaluation de la qualité des puces et la connexion avec les fonds d'investissement. À terme, un laboratoire d'analyse post-fabrication (Post-Silicon Lab) sera instauré.



Le développement du centre suivra trois phases distinctes. De 2026 à 2027, l'État financera totalement les coûts de prototypage pour stimuler la recherche. Entre 2028 et 2030, ce soutien sera partiel tandis que les infrastructures techniques seront finalisées. Dès 2030, le centre ambitionne de maîtriser les technologies de pointe et de devenir un pôle de référence en Asie du Sud-Est.



La cérémonie d'inauguration s'est conclue par la signature de mémorandums de coopération avec 19 partenaires nationaux et internationaux. Ces accords portent sur la recherche, la formation de ressources humaines de haute qualité et le partage d'infrastructures techniques.



En outre, un comité consultatif composé de 21 experts renommés du secteur, issus de grands groupes technologiques et d'instituts de recherche, a été officiellement constitué pour accompagner le développement de cet écosystème stratégique. -VNA/VI