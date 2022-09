Semaine des produits vietnamiens “Taste of Viet Nam” en Thaïlande

L' Ambassade du Vietnam en Thaïlande, en collaboration avec Berli Jucker Company (BJC), organise du 15 au 28 septembre une semaine des produits vietnamiens, intitulée "Taste of Vietnam", dans la chaîne de supermarchés BigC Bangkok, en Thaïlande.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a hautement apprécié les efforts des entreprises thaïlandaises et vietnamiennes pour promouvoir l'exportation de produits vietnamiens vers la Thaïlande, contribuant à concrétiser l'objectif du commerce bilatéral de 25 milliards de dollars d'ici 2025.

L'événement vise non seulement à promouvoir les produits vietnamiens auprès des consommateurs thaïlandais, mais aussi à renforcer l'amitié des deux peuples, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Aswin Techajareonvikul, directeur général et président de BJC, a hautement apprécié la qualité des produits du Vietnam, en particulier les produits agricoles et alimentaires. Selon M. Aswin Techajareonvikul, certains aliments et plats vietnamiens tels que le pho, le bun cha... sont de plus en plus familiers aux Thaïlandais.

Il a proposé à l'Ambassade du Vietnam en Thaïlande de continuer à créer des conditions favorables à la coopération entre BJC et des entreprises vietnamiennes. -VNA/VI