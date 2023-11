Semaine de la paix à Genève : le Vietnam valorise le rôle du dialogue et de la coopération régionaux et multilatéraux

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a assisté le 2 novembre à un débat de haut niveau ayant pour thème « Façonner la nouvelle normalité : légitimité, sécurité responsable et partenariat pour la paix 2.0 ».

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, s'exprime lors d'un débat dans le cadre de la Semaine de la Paix de Genève. Photo: VNA

Il s'agit d’un débat dans le cadre de la Semaine de la Paix de Genève du 30 octobre au 3 novembre 2023.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a souligné que dans le contexte mondial complexe, le rôle de la diplomatie, du dialogue, de l'instauration de la confiance et de la coopération multilatérale, dans lequel le rôle des organisations régionales comme l'ASEAN est devenu plus important que jamais. Aucun pays ne peut résoudre seul les défis actuels.

Concernant le rôle de l'ASEAN, l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a également souligné la centralité de l'ASEAN dans la structure de sécurité de la région, créant un forum permettant aux pays et aux parties dans et hors de la région de discuter et de coopérer pour des objectifs communs de paix, de sécurité et de développement.

L'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a affirmé que le Vietnam valorise la diplomatie, le dialogue et la coopération sur la base du respect mutuel, du respect des principes du droit international dans la gestion des tensions et dans la promotion de la paix, de la sécurité régionale et mondiale.

Le Vietnam participe toujours activement aux forums et activités de l'ASEAN, aux initiatives régionales et mondiales visant à prévenir et résoudre les conflits ainsi qu'à créer et maintenir la paix après les conflits. Le Vietnam possède également une bonne expérience dans la médiation des tensions internationales, comme en témoignent ses efforts pour accueillir le sommet États-Unis – République populaire démocratique de Corée en 2019 et contribuer au processus de restauration de la paix au Myanmar.

Pour garantir la paix, la sécurité, le développement et la prospérité à long terme, la diplomate vietnamienne a souligné la nécessité de travailler ensemble pour résoudre les défis, tirer parti du pouvoir de la diplomatie et de la coopération multilatérale, et construire la confiance, créer la paix et construire un meilleur avenir pour tout le monde.

En tant que membre responsable des Nations Unies et de l'ASEAN, le Vietnam défend constamment le multilatéralisme et se conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, notamment les principes et objectifs fondamentaux de la Charte et de l’ASEAN, en préservant la sécurité, la sûreté maritime et l'utilisation durable en Mer Orientale, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

À l'occasion de son dixième anniversaire, la Semaine de la paix à Genève ou Geneva Peace Week en anglais (GPW), initiative phare de la Geneva Peacebuilding Platform, se déroulera du 30 octobre au 3 novembre 2023 à la Maison de la Paix à Genève, en Suisse, et aura pour thème général "Construire la confiance, construire la paix : Agenda pour l'avenir".