Semaine de la cuisine et de la culture de la Malaisie à Hanoi

L'ambassadeur de Malaisie au Vietnam Dato' Tan Yang. Photo: VNA

La Semaine de la cuisine et de la culture de la Malaisie, intitulée « Le beau goût de la Malaisie », s’est ouverte ce jeudi 12 septembre à Hanoi. L’événement de 5 jours présente aux visiteurs des plats typiques et des caractéristiques culturelles uniques de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Dans son discours d'ouverture, Dato' Tan Yang, ambassadeur de Malaisie au Vietnam, a souligné l'importance du patrimoine culinaire malaisien. Il a déclaré : « La cuisine malaisienne reflète la riche diversité de notre culture, et aujourd'hui nous sommes honorés de la partager avec nos amis vietnamiens ».

Il a souligné l'importance des échanges culturels dans les relations étrangères entre le Vietnam et la Malaisie. Il a partagé : « Grâce aux expériences et activités d'échanges culturels, artistiques et culinaires, je crois que les relations bilatérales entre la Malaisie et le Vietnam deviendront encore plus étroites. ».

Lors de cet événement, les convives pourront découvrir des plats typiques tels que le Nasi Lemak (riz cuit avec du lait de coco et des feuilles de pandan servi avec une sauce sambal traditionnelle malaisienne) et le Teh Tarik (thé au lait) préparés par le célèbre chef malais, Azlan Juri.

En plus de déguster les plats malaisiens, les convives peuvent également admirer des spectacles de danse folklorique colorés interprétés par une troupe d'art de l'État de Perak, en Malaisie, et une exposition d'art batik (peinture de motifs sur tissu) traditionnel. -VNA/VI