Séisme : messages de sympathie du Vietnam à la Turquie et la Syrie

À la nouvelle d’un séisme meurtrier qui s'est produit le 6 février en Turquie et en Syrie, la présidente par intérim du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, a envoyé le même jour des messages de sympathie au président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et au président de la Syrie, Bachar al-Assad.

Selon un dernier bilan, près de 700 personnes ont perdu la vie en Turquie et en Syrie lors de ce tremblement de terre, et plus de 4.300 autres ont été blessées.