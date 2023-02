Séisme: l'équipe de l'Armée populaire du Vietnam remet des matériels de secours à la Turquie

L'équipe de secours de l'Armée populaire du Vietnam (APV) a remis le 21 février près de 25 tonnes de matériel de secours à la Turquie pour aider au règlement des conséquences du séisme.

L'équipe de l'APV et les représentants des autorités turques lors de la présentation des secours le 21 février. Photo : VNA

L'aide, comprenant des rations emballées, du riz, du lait, des fournitures médicales et de nombreux autres produits essentiels, a été remise au stade Hatay de la ville d'Antakya, chef-lieu de la province de Hatay.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation, le major-général Pham Van Ty, chef adjoint du Bureau permanent du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe naturelle, recherche et sauvetage et directeur adjoint du Département de sauvetage à l'état-major général de l'APV, et chef de cette équipe, a déclaré que cette aide témoignait de la sympathie du peuple vietnamien et du ministère de la Défense envers le peuple turc pour les énormes pertes humaines et matérielles qu'il subit.

Il a également exprimé son espoir que la Turquie parvienne bientôt à faire face aux conséquences de ce tremblement de terre.

Au nom des autorités turques, l'ambassadeur Hakan Cakil, représentant du ministère turc des Affaires étrangères dans la province de Hatay, a apprécié l'aide de l'APV et a déclaré que ce soutien significatif aiderait le peuple turc à surmonter les difficultés et les pertes.



En particulier, les fournitures médicales seront rapidement transportées vers les hôpitaux et les centres de santé locaux pour servir à la livraison de l'aide et des traitements d'urgence aux patients, a-t-il noté.

S'adressant à l'agence de presse du Vietnam le 21 février, l'ambassadeur du Vietnam en Turquie, Do Son Hai, a déclaré que les opérations de recherche et de sauvetage menées par les équipes des ministères vietnamiens de la sécurité publique et de la défense ont été hautement appréciées par les administrations et les populations locales, les équipes de secours internationales, ainsi que les Vietnamiens.

Ils ont effectué des missions dans les provinces d'Adiyaman et de Hatay, à environ 500 km l'une de l'autre, qui sont parmi les localités les plus durement touchées. C'était un environnement difficile, aussi les succès des équipes sont-ils encore plus significatifs, a-t-il poursuivi.

Soulignant l'importance diplomatique de l'engagement des équipes dans les efforts de recherche et de sauvetage, Do Son Hai a déclaré que c'était la première fois que le Vietnam envoyait des équipes de sauvetage dans une mission humanitaire dans un endroit aussi éloigné, aidant à mettre en œuvre la politique du Parti et de l'État selon laquelle le Vietnam est un membre responsable de la communauté internationale.

En outre, cela a également montré que le Vietnam est capable de remplir les responsabilités que la communauté internationale lui confie malgré les difficultés et même les risques de pertes, a poursuivi le diplomate, ajoutant que le succès de ces deux équipes transmettait également un message selon lequel le Vietnam n'est pas seulement un membre responsable de la communauté internationale mais qu'il est aussi capable d'assumer au mieux ses responsabilités.