Séisme en Turquie : une mission du Vietnam sur place pour secourir les victimes

Lors du premier jour de mise en œuvre de l'opération de sauvetage dans la ville d'Adiyaman, dans le Sud-Est de la Turquie, le 11 février, une mission de sauvetage internationale du ministère vietnamien de la Sécurité publique a découvert un adolescent de 14 ans, qui a survécu au tremblement de terre, et s'est coordonnée avec les forces internationales pour la secourir. Photo: VNA Dans l'après-midi du même jour, des représentants de cette mission et de l'ambassade du Vietnam en Turquie ont présenté au gouvernement turc une aide médicale.

La mission de sauvetage du ministère vietnamien de la Sécurité publique, composée de 24 soldats d'élite, bien entraînés et expérimentés qui ont participé à de nombreux sauvetages, est arrivée en Turquie le 9 février. Elle a pour tâche de se coordonner avec les forces de secours de la Turquie et d'autres pays pour rechercher les survivants piégés sous les décombres.

C’est la première fois que le ministère vietnamien de la Sécurité publique envoie une équipe de secouristes participer à une opération internationale de sauvetage en cas de catastrophe. 76 secouristes envoyés par le ministère vietnamien de la Défense sont attendus sur place dans quelques jours.

L'ambassade du Vietnam en Turquie et celle du Vietnam en Iran et en Syrie continuent à rester en contact régulier avec les autorités locales et les représentants de la communauté vietnamienne pour obtenir des informations sur d’éventuelles victimes vietnamiennes lors du séisme dévastateur survenu le 6 février en Turquie et en Syrie, et préparer un plan de déploiement rapide des mesures de protection en cas de besoin.

Selon les deux ambassades, jusqu'à présent, il n'y a aucune information sur des citoyens vietnamiens blessés ou décédés lors de ce tremblement de terre. En Turquie, l’ambassade du Vietnam a contacté, fourni un soutien moral et financier et des articles de première nécessité à 6 citoyens vietnamiens affectés par cette catastrophe naturelle pour les aider à surmonter leurs difficultés.

Ces derniers jours, ces deux ambassades ont contacté à plusieurs reprises les autorités locales pour transmettre la sympathie des dirigeants vietnamiens et déployer un certain nombre d'activités concrètes pour soutenir le travail de sauvetage et fournir des biens de première nécessité aux victimes.

Dans le jours à venir, les deux ambassades continueront de suivre de près la situation, de prendre rapidement des mesures pour protéger et soutenir les citoyens touchés par le séisme, de participer aux secours et de soutenir les victimes.

Le séisme du 6 février s’est produit au niveau de la faille est-anatolienne, c’est-à-dire à la jonction entre la plaque anatolienne et celle arabique, longue d’environ 700 km. La plaque arabique s’est déplacée vers le nord, se frottant à la plaque anatolienne.

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, a qualifié les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie de "pire événement depuis 100 ans dans cette région".

D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a fait plus de 29.000 morts: 24.617 en Turquie et plus de 4.500 en Syrie.

Les puissants tremblements de terre a fait plus de 29.000 morts en Turquie et en Syrie, des milliers de blessés et détruit des milliers de maisons. Les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence qui nécessite des missions de recherche et de sauvetage urgentes.

Etant située dans une zone sismique particulièrement active, la Turquie a connu une longue histoire de séismes dévastateurs, avec plus de 210 tremblements de terre d’une magnitude égale ou supérieure à 6 sur l’échelle de Richter enregistrés depuis 1900.

Les séismes majeurs comprennent celui de magnitude 7,9 qui avait secoué le nord-est d’Erzincan en 1939, faisant 32.962 morts, et celui de magnitude 7,4 en 1999 dans le district de Gölcük de la province d’Izmit, tuant 17.480 personnes.