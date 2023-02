Séisme en Turquie: les secouristes vietnamiens poursuivent leurs efforts inlassables

En trois jours de travail, jusqu’à 13h00 le 16 février (heure locale, soit 17h00 au Vietnam), la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam en Turquie a identifié 11 emplacements avec des personnes ensevelies, dont deux avec des signes de vie.

Des membres de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam à Antakya. Photo: VNA L'agence de presse Anadolu a rapporté la découverte et le sauvetage d'Abuzer Baran Bakır, 17 ans, qui avait été piégé pendant des jours sous les décombres, grâce à des équipements spécialisés modernes et des chiens renifleurs de la mission vietnamienne.

Plusieurs Turcs ont exprimé leur gratitude pour les efforts de la mission de l'Armée populaire du Vietnam pour retrouver les victimes du puissant séisme qui a frappé leur pays le 6 février.

Dans la province d'Adıyaman, le colonel Nguyen Minh Khuong, chef de la mission de secourisme et de sauvetage du ministère vietnamien de la Sécurité publique en Turquie, a affirmé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) que malgré de nombreux défis et difficultés au cours des derniers jours, les membres de sa mission étaient en bonne santé et toujours prêts à poursuivre le travail.

Selon lui, ces cinq derniers jours, outre la participation aux opérations de secourisme et de sauvetage, sa mission a remis à la partie turque du matériel médical et des médicaments offerts par le ministère vietnamien de la Sécurité publique. Lors des prochains jours, la mission continuera à participer aux opérations de secourisme et de sauvetage. Elle compte également rendre des visites à des victimes, notamment à Adiyaman où des Vietnamiens vivent.