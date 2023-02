Séisme en Turquie: la mission de l’Armée vietnamienne déterminée à remplir les tâches assignées

Membres de la mission de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam en Turquie. Photo: VNA

Jusqu’au soir du 18 février (heure du Vietnam), la mission de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam en Turquie a aidé à repérer 14 emplacements abritant des victimes du puissant séisme survenu le 6 février, dont deux montrant des signes de vie.

Selon le chef de la mission, le général de brigade Pham Van Ty, l'objectif est de détecter et de marquer les endroits où se trouvent des victimes, puis d'en informer la partie turque. C'est également une réglementation de l'organisme de coordination internationale ainsi que de la Turquie.

Le générale de brigade Pham Van Ty, également chef adjoint du Bureau du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage, directeur adjoint du Département de secourisme et de sauvetage (Etat-major général de l'Armée populaire du Vietnam), a souligné que sa mission était déterminée à remplir les tâches assignées.

De nombreux citoyens turcs ont remercié la mission de l'Armée populaire du Vietnam pour ses efforts dans la recherche des personnes piégées sous les décombres.