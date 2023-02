Séisme en Turquie: la mission de l’Armée vietnamienne arrive à Hatay

Dans la soirée du 13 février (heure locale), la mission de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam est arrivée dans la ville d'Antakya, province turque de Hatay. La mission de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam arrive à Antakya. Photo: Van Hieu/Vietnam+ Selon le chef de la mission, le général de brigade Pham Van Ty, bien que la distance et le temps de trajet du Vietnam à Antakya soient assez longs, tous les 76 militaires et les 6 chiens de sauvetage de la mission de l’Armée populaire du Vietnam sont en bonne santé et sont prêts à se mettre au travail.

Le général Pham Van Ty, également directeur adjoint du Département de secourisme et de sauvetage (Etat-major général de l’Armée populaire du Vietnam), chef adjoint du Bureau du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe et de recherche et sauvetage, a indiqué que la mission aurait une séance de travail avec des représentants du ministère turc de l’Intérieur pour comprendre les besoins de la Turquie.

Selon lui, la mission de l’Armée vietnamienne se mettra au travail dans la nuit du 13 février (heure locale).