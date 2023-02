Séisme en Turquie et Syrie : cérémonie commémorative des victimes au siège des Nations Unies

La Mission permanente de la Turquie auprès des Nations Unies a organisé le 15 février une cérémonie commémorative dédiée aux victimes du récent séisme en Turquie, avec la participation de nombreux ambassadeurs et chefs de délégation des États membres des Nations Unies.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (droite) présente ses condoléances aux diplomates de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'ONU. Photo: VNA

L'ambassadeur de Turquie auprès de l'ONU a remercié la communauté internationale pour son soutien rapide et pratique aux souffrances de la Turquie causées par le séisme.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple turcs pour leurs pertes humaines et matérielles.

Il a également informé l'ambassadeur de Turquie auprès de l'ONU de la décision du gouvernement vietnamien d'envoyer des délégations de 100 militaires et policiers pour venir en aide à la Turquie et de remettre à la Turquie et à la Syrie 100.000 dollars chacune à titre d'aide humanitaire.

Le Vietnam continuera à se joindre à la communauté internationale pour aider la Turquie à surmonter les conséquences du séisme dans sa capacité.