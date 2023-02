Séisme en Turquie: des militaires vietnamiens identifient trois emplacements avec des victimes

Le 14 février, à Antakya, capitale de la province turque de Hatay, des membres de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam en Turquie ont reçu des demandes d’aide d’habitants locaux pour rechercher des personnes ensevelies sous les décombres.

Des militaires vietnamiens recherchent des personnes ensevelies sous les décombres en Turquie. Photo: VNA

Selon un reporter du journal « Quân đội Nhân dân » (Armée populaire) les accompagnant en Turquie, à 11h00, 16h45 et 18h00 respectivement, ils ont trouvé trois emplacements avec des victimes. Les secouristes vietnamiens et locaux se sont coordonnés pour dégager le corps sans vie d’une personne. Les deux autres emplacements ont été pris en charge par les forces locales. L’équipe vietnamienne a ensuite continué à inspecter les zones convenues avec les organes locaux compétents.