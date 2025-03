Séisme au Myanmar : les secouristes vietnamiens entreront en action à Mandalay

Cérémonie de remise de fournitures de secours à la partie du Myanmar. Photo: VNA

Les deux équipes de secours des ministères vietnamiens de la Défense et de la Sécurité publique entreront en action à Mandalay, la zone la plus gravement endommagée par le récent tremblement de terre de magnitude 7,7 survenu au Myanmar.



C’est ce qu’a indiqué le 31 mars le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département des secours et du sauvetage du ministère de la Défense.



Selon lui, dimanche soir, immédiatement après leur atterrissage à l'aéroport de Rangoun, les deux équipes ont pris la route en direction de Naypyidaw, la capitale, située à plus de 450 km de Rangoun, afin de travailler avec les autorités birmanes sur les recherches des victimes.



La priorité absolue est de localiser et de secourir au plus vite les personnes piégées sous les décombres dans les zones sinistrées, a fait savoir le général de brigade Pham Van Ty.