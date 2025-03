Séisme au Myanmar : des secousses ressenties à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

De nombreux bâtiments à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï ont tremblé après un séisme survenu au Myanmar, obligeant les employés des immeubles élevés à courir dehors. Photo: journal Tuoi Tre

Selon le Centre d'information sur les séismes et les tsunamis au Vietnam, de l'Institut des sciences de la Terre, de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, un tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé le Myanmar le 28 mars à 13h20 (heure de Hanoï), avec un épicentre situé à 21,71° de latitude Nord et 96,02° de longitude Est, à une profondeur d'environ 10 km.

Aucune conséquence directe n'a été signalée au Vietnam, mais de nombreux habitants de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités, notamment ceux vivant dans des immeubles élevés, ont ressenti de légères secousses.

À Hanoï, des habitants des arrondissements de Bac Tu Liêm, Hoàng Mai et Hà Dông ont signalé des vibrations.

À Hô Chi Minh-Ville, des résidents de certains arrondissements ont également ressenti des secousses, certains évacuant même leurs bâtiments.

Selon le Dr Nguyên Xuân Anh, directeur du Centre d'information sur les séismes et les tsunamis au Vietnam, après de forts tremblements de terre, des répliques sont possibles. Il recommande aux habitants de rester calmes, de suivre strictement les consignes des autorités locales et des organismes compétents et de s'informer davantage sur les mesures de prévention des risques liés aux tremblements de terre. -VNA/VI