Séisme au Maroc : l'ambassade du Vietnam effectue la protection des citoyens

Immédiatement après le séisme de magnitude 6,8 au Maroc, l'ambassade du Vietnam au Maroc a rapidement contacté les citoyens et la communauté vietnamienne dans ce pays pour saisir les informations, maintenir un contact étroit avec les autorités marocaines pour mettre à jour la situation et préparer des plans de soutien aux citoyens vietnamiens.

Le séisme de magnitude 6,8 au Maroc. Photo : AFP/VNA

Actuellement, quatre délégations de responsables vietnamiens des provinces de Cao Bang, Lang Son, Ha Giang et Dak Nong effectuent des visites de travail dans la ville de Marrakech, près de l'épicentre du séisme, ainsi que certains citoyens vietnamiens voyageant et travaillant au Maroc. À ce jour, l'ambassade n’enregistre aucun citoyen vietnamien blessé ou tué lors du tremblement de terre. Cependant, certaines personnes ont dû quitter l'hôtel à cause des murs fissurés.

Dans la matinée du 9 septembre, l'ambassadrice Dang Thi Thu Ha et une délégation de l'ambassade sont arrivées dans la ville de Marrakech pour soutenir les gens et mener un travail de protection des citoyens.

Les citoyens vietnamiens et les Vietnamiens d'outre-mer qui ont besoin d'aide doivent contacter le numéro de téléphone et l'e-mail de l'ambassade : 212 7 61 86 87 29 ou 212 6 18 53 65 52 ; email : amassadevn.maroc@gmail.com

Le séisme s'était produit le 8 septembre à 23 heures (heure locale), avec son épicentre dans la chaîne du Haut Atlas, à 72 km au Sud-Ouest de la ville de Marrakech. Le séisme a secoué de nombreuses villes du Maroc, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments.

Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur du Maroc, au soir du 9 septembre (heure du Vietnam), le séisme ont fait 820 morts, blessé 672 autres, dont 205 personnes dans un état critique.