Séisme à Kumamoto : message de sympathie adressé au Japon

Une maison endommagée après le séisme dans la préfecture de Kumamoto, au Japon, le 29 juillet 2026. Photo : Xinhua/VNA

Informé du séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto et la région de Kyushu, au Japon, ayant entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a adressé, le 29 juillet 2026, un message de sympathie à son homologue japonaise Takaichi Sanae.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a également envoyé un message de sympathie à son homologue japonais, Motegi Toshimitsu.



Le 28 juillet à 16h27, un séisme d’une magnitude d’environ 7 a frappé la préfecture japonaise de Kumamoto, faisant des victimes et provoquant d’importants dégâts matériels. - VNA/VI