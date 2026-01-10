Sécurité maximale pour le XIVᵉ Congrès national du Parti

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti (au milieu) à la cérémonie de déploiement des forces afin d’assurer la sécurité absolue du XIVᵉ Congrès national du Parti. Photo: VNA

Le matin du 10 janvier, au stade national de My Dinh, le ministère de la Sécurité publique a organisé une cérémonie de déploiement des forces et des exercices de simulation afin d’assurer la sécurité absolue du XIVᵉ Congrès national du Parti.



La cérémonie s’est déroulée en présence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central et chef du sous-comité chargé de l’organisation et du service du XIVᵉ Congrès.



Environ 5.000 cadres et agents de la Police populaire, représentant les forces directement mobilisées pour garantir la sécurité et l’ordre public lors de cet événement politique majeur, ont participé à la cérémonie et aux exercices.



S’exprimant à cette occasion, Tran Cam Tu a souligné qu’à dix jours de l’ouverture du Congrès, les exigences en matière de sécurité devaient être portées à leur niveau le plus élevé. Il a précisé que cette cérémonie marquait le passage de l’ensemble des forces à un état de préparation opérationnelle maximale.



Il a rappelé que les dispositifs de sécurité avaient été déployés de manière synchronisée et rigoureuse, conformément aux directives du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général To Lam, non seulement à Hanoï mais sur l’ensemble du territoire national.



Des policiers des forces spéciales participent au défilé. Photo : VNA

Tran Cam Tu a demandé au ministère de la Sécurité publique de continuer à collaborer étroitement avec le ministère de la Défense et les autres organes compétents afin d’assurer un contrôle strict des zones stratégiques et des zones sensibles ; de renforcer la protection politique interne, la protection des secrets d’État ainsi que la sécurité du cyberespace…



Il est également important que les plans de circulation soient mis en place de façon scientifique pour garantir la fluidité du trafic sans perturber la vie quotidienne des habitants de la capitale.



À l’issue de l’ordre officiel de déploiement, les forces ont procédé à un défilé de troupes et de moyens spécialisés, comprenant des unités de sécurité, de police mobile, de police de la circulation, ainsi que des hélicoptères de l’armée de l’air.



La cérémonie s’est poursuivie par des exercices opérationnels, incluant des démonstrations de techniques de combat, de tir et des simulations d’intervention rapide, illustrant le haut niveau de préparation des forces pour assurer le succès et la sécurité totale du XIVᵉ Congrès national du Parti. - VNA/VI