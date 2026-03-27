Sécurité énergétique : les habitants de la capitale s’adaptent aux transports verts

Des citoyens utilisent des vélos en libre-service pour leurs déplacements dans la ville. Photo: VNA

Les fortes fluctuations des prix des carburants ont profondément modifié les comportements de consommation des habitants de la capitale vietnamienne. D’une attitude encore hésitante il y a peu, de nombreux citadins se tournent désormais vers les véhicules électriques, perçus comme une solution à la fois économique et adaptée à la transition vers une mobilité plus durable. Dans plusieurs concessions, l’afflux de clients a nettement augmenté, certains points de vente enregistrant même un doublement de leur chiffre d’affaires depuis les récentes hausses des prix de l’énergie.

Dans un contexte de hausse prolongée des prix de l’essence, les dépenses de transport pèsent davantage sur les budgets des ménages, notamment pour les usagers réguliers de véhicules individuels. Cette contrainte financière agit comme un levier de transformation des choix de mobilité.

Nguyen Van Hung, résidant dans le district de Dông Da, confie dépenser près de 2 millions de dôngs par mois en essence : « Auparavant, je ne m'intéressais pas vraiment aux véhicules électriques. Mais avec l'instabilité des prix à la pompe, j'ai refait mes calculs. En passant à l'électrique, mes frais mensuels de recharge pourraient tomber à quelques centaines de milliers de dôngs seulement. »

De plus en plus d’habitants réévaluent ainsi le rapport coût-bénéfice. Dans cette perspective, les véhicules électriques apparaissent comme une alternative compétitive, avec des frais de recharge nettement inférieurs aux dépenses liées aux carburants traditionnels.

Dans les concessions spécialisées, la fréquentation a fortement progressé, notamment lors des pics de hausse des prix pétroliers. Les consommateurs accordent désormais une attention accrue au coût total de possession, domaine dans lequel les véhicules électriques disposent d’un avantage structurel.

Au-delà des considérations économiques, la montée d’une conscience environnementale contribue également à soutenir cette dynamique. Les experts estiment que la transition vers la mobilité électrique constitue une évolution inéluctable pour les grandes villes vietnamiennes. Si le manque d’infrastructures de recharge a longtemps constitué un frein, des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années, avec le déploiement de bornes dans les zones urbaines, les centres commerciaux et les parkings publics, ainsi que le développement de solutions de recharge à domicile.

Par ailleurs, les politiques commerciales et les incitations des constructeurs, incluant des facilités de paiement, des garanties prolongées et des programmes de soutien à l’utilisation, contribuent à renforcer l’attractivité des véhicules électriques.

Selon les spécialistes, les fluctuations des prix de l’énergie ne représentent qu’un facteur déclencheur dans un processus de transformation plus profond. La demande croissante pour des solutions de mobilité durables reflète une évolution progressive des mentalités, les consommateurs se montrant désormais plus pragmatiques et mieux informés quant aux performances, aux coûts d’entretien et à la durée de vie des batteries.

Dans ce contexte, les véhicules électriques ne sont plus perçus comme une option marginale ou expérimentale, mais s’imposent progressivement comme une tendance structurante du marché. Pour les autorités comme pour les acteurs économiques, cette évolution constitue un levier important en faveur de la sécurité énergétique, de la réduction des émissions et du développement durable à long terme. -VNA/VI