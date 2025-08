Sécurité énergétique et neutralité carbone : le double défi du Vietnam

Pour maintenir sa dynamique de croissance et atteindre son objectif de neutralité carbone (net zero) d'ici 2050, le Vietnam doit impérativement concilier son besoin énergétique croissant avec une transition vers les énergies durables.

Le pays a déjà mis en place une série de mesures stratégiques pour y parvenir. De la promulgation de la Planification électrique VIII à la mise en œuvre de contrats d'achat direct d'électricité (PPA) et à la signature du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), le Vietnam adopte une approche globale pour stimuler les investissements, moderniser ses infrastructures et développer les énergies propres, du niveau central comme local.

Le Vietnam entre dans une phase de développement accéléré, avec un objectif de croissance du PIB de plus de 8 % cette année et à deux chiffres entre 2026 et 2030. Cette forte croissance s'accompagne d'une demande en électricité qui pourrait augmenter de 12 à 16 % par an, aussi l’expansion et la modernisation des infrastructures énergétiques deviennent-elles une priorité stratégique.

Le 12 juillet 2025, le Premier ministre a publié la directive n°20/CT-TTg sur « certaines mesures urgentes pour prévenir et résoudre la pollution de l'environnement ». Ce document marque un tournant dans la politique environnementale et constitue un maillon essentiel de la construction d’un écosystème énergétique durable.

La Planification électrique VIII établit un cadre juridique à long terme qui privilégie les énergies renouvelables et renforce le réseau de transport. Le PPA favorise la création d’un marché concurrentiel et flexible, facilitant l’accès des entreprises à l’électricité verte tout en attirant les investissements privés. Quant au JETP, il permet de mobiliser des financements internationaux et une assistance technique pour réduire la part du charbon et développer les énergies propres de manière équitable et durable. Ces politiques convergentes préparent le terrain pour une vague d’investissements dans la modernisation du réseau électrique, renforçant la position du Vietnam dans la transition énergétique mondiale.

Sur le plan international, le Vietnam est le premier pays en développement à signer un JETP avec le groupe des pays du G7 – un jalon qui ouvre la voie à d’importants flux de capitaux verts, à des transferts technologiques et à un soutien technique. Par ailleurs, des projets majeurs de transport d’électricité comme la ligne à haute tension 500 kV (troisième phase) sont désormais achevés, et les stations interrégionales sont en cours d'accélération, afin d’évacuer efficacement la production des pôles énergétiques clés comme Khanh Hoa et Lam Đông.

Dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), des projets d’envergure tels que Nhon Trach 3, 4 et le centre LNG de Hai Phong (4.500 MW) progressent rapidement.

La centrale éolienne Dông Hai 1 à Tra Vinh. Photo : https://www.qdnd.vn/

Malgré ces avancées, la transition énergétique du Vietnam fait face à des défis. Selon le Dr Tran Chi Thanh, directeur de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique, la relance du programme nucléaire à Ninh Thuan nécessitera une préparation rigoureuse sur les plans infrastructurel, réglementaire et humain.

Autre goulot d’étranglement : les ressources humaines. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la formation nationale n’est pas encore adaptée aux exigences technologiques modernes, notamment dans les secteurs de l’éolien et du solaire.

Le financement vert constitue également un obstacle majeur. Selon Lê Hoang Lan, du Département des finances et de la monnaie de la Banque d’État du Vietnam, les projets verts restent dispersés, sans cadre réglementaire unifié tandis que les besoins en capitaux sont colossaux.

Cependant, des localités comme l'ancienne province de Ninh Thuan (intégrée aujourd’hui à Khanh Hoa), montrent la voie à suivre. Grâce à son fort potentiel solaire et éolien, la région accueille déjà 57 projets d'énergies renouvelables totalisant une capacité de 3.750 MW. Le groupe Trungnam y étudie la création d’un complexe d’hydrogène vert visant une capacité annuelle de 824 000 tonnes d’ici 2050.

En conclusion, si les perspectives d'investissement sont prometteuses, la concrétisation de ces ambitions exigera une coordination étroite entre toutes les parties prenantes. Atteindre la sécurité énergétique, le développement durable et la neutralité carbone d'ici 2050 ne sera possible qu'avec une action concertée en matière de gouvernance, de financement, de technologie et de formation. -VNA