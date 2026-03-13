Sécurité en Israël : L’ambassade du Vietnam alerte la communauté vietnamienne

L'ambassade du Vietnam en Israël se trouve dans l'immeuble Beit Amot, rue Sha'ul Hamelech, à Tel Aviv. Photo : VNA

Dans la matinée du 12 mars, l’ambassade du Vietnam en Israël a diffusé une annonce à l’intention de la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant dans ce pays, appelant à redoubler de vigilance face à l’évolution complexe de la situation sécuritaire, marquée ces derniers jours par une recrudescence des attaques de missiles et de drones.

Selon les informations mises à jour par l’ambassade à partir des autorités locales, au cours des dernières 24 à 48 heures, les attaques de représailles menées par missiles, roquettes et drones par l’Iran, en coordination avec les forces du Hezbollah, ont augmenté tant en nombre qu’en fréquence. Les régions du nord et du centre d’Israël sont les plus touchées.

Les autorités israéliennes ont également signalé l’utilisation de munitions à sous-munitions lors de certaines attaques, susceptibles de laisser au sol des engins non-explosés après leur chute. Selon la partie israélienne, certaines localités ont déjà enregistré des victimes et des dégâts matériels. Toutefois, d’après les informations actuellement recueillies par l’ambassade, la communauté vietnamienne en Israël demeure en sécurité.

Face à cette situation sécuritaire complexe, l’ambassade du Vietnam en Israël recommande à la communauté vietnamienne de suivre attentivement les instructions et les annonces du Commandement du Front intérieur israélien, de se déplacer rapidement vers les abris en cas d’alerte et de maintenir le contact avec l’ambassade en cas de besoin d’assistance.

L’ambassade a indiqué qu’elle continuerait de suivre de près l’évolution de la situation sécuritaire en Israël et de fournir en temps utile les informations et recommandations nécessaires à la communauté vietnamienne sur place. - VNA/VI